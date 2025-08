Netflix ha decidido cancelar la exitosa comedia de acción Fubar protagonizada por Arnold Schwarzenegger después de dos temporadas. La serie, que debutó con gran éxito en 2023, fue cancelada antes de comenzar su tercera temporada debido al bajo rendimiento de su segunda entrega, estrenada en 2025.

La historia seguía las aventuras de Luke Brunner (Schwarzenegger) y su hija Emma (Monica Barbaro), ambos agentes encubiertos de la CIA, que enfrentaban múltiples problemas personales y profesionales. A pesar del interés inicial y el atractivo internacional de Schwarzenegger, la temporada más reciente tuvo una recepción tibia y no logró mantener su posición en el top 10 de las series en inglés más vistas de Netflix después de unas pocas semanas.

Desempeño irregular en la segunda temporada

La segunda temporada de Fubar comenzó con un prometedor registro de 2.2 millones de vistas durante su primer fin de semana. Sin embargo, el interés disminuyó drásticamente en las semanas siguientes. La serie solo alcanzó 3.3 millones de vistas en su primera semana completa y cayó a 1.8 millones en la tercera semana. No logró atraer a los espectadores que habían llevado a la primera temporada al éxito.

Este declive marcó otro revés para Netflix en 2025, año en que también se cancelaron The Recruit, Pulse y The Residence. Fuentes cercanas indicaron que los números decepcionantes de la segunda temporada contrastaron fuertemente con el éxito de la primera, sorprendiendo tanto a los creadores como al elenco. Además, Monica Barbaro, cuya reciente nominación al Oscar generaba atención, no logró motivar al público para seguir viendo la serie.

Factores que llevaron a la cancelación

El fracaso de Fubar puede atribuirse a múltiples factores. No fue solo la severa caída en la audiencia lo que motivó la decisión de Netflix, sino también la creciente competitividad con otros contenidos de acción y comedia en la plataforma. En comparación, producciones más recientes han captado la atención con narrativas innovadoras y giros inesperados en sus tramas. Además, las estrategias de promoción y marketing limitadas pudieron jugar un papel significativo. La creciente oferta de series de espionaje, con guiones más innovadores, ha saturado el mercado, reduciendo el interés en propuestas más tradicionales.

Impacto en los seguidores de la serie

La cancelación de Fubar decepciona profundamente a sus seguidores, que esperaban una tercera temporada de aventuras y revelaciones familiares para los personajes de Schwarzenegger y Barbaro. Las redes sociales se inundaron de comentarios de descontento sobre el final abrupto, expresando el deseo de ver una conclusión más satisfactoria.

La serie, ahora con solo dos temporadas, permanecerá disponible en la plataforma, pero con un final menos completo para sus fieles seguidores. Como muchos de ellos, Hollywood y los analistas de la industria se cuestionan el futuro de este tipo de producciones, mientras la competencia entre plataformas de streaming continúa intensificándose.

