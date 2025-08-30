San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro, en una nueva edición del clásico, en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Ciclón no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo durante gran parte del encuentro, debido a la expulsión a los 26 minutos del primer tiempo Luciano Giménez.