San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro, en una nueva edición del clásico, en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Ciclón no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo durante gran parte del encuentro, debido a la expulsión a los 26 minutos del primer tiempo Luciano Giménez.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.