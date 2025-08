El desentierro del diablo, su actual muestra individual en el Malba bajo la curaduría de Carlos Gutiérrez, es un gran relato sobre la crisis de la imaginación y la potencia de la ambigüedad, a la que tanto temen los fascismos de ayer y de hoy.

Una exposición puede ser el inicio de una historia atrapante. Más allá de observar obras o absorber un puñado de información sobre el arte, las muestras proponen un espacio para esbozar algunos deseos e intenciones. En el caso de Carrie Bencardino, artista no binarie de 31 años, todo pareciera jugarse en la presentación de otros modelos de existencia que le escapan al higienismo binario. El desentierro del diablo, su actual muestra individual en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) bajo la curaduría de Carlos Gutiérrez, es un gran relato sobre la crisis de la imaginación y la potencia de la ambigüedad. Cada pintura funciona como una declaración de principios distorsionada, imágenes que solicitan esa astucia que sólo aparece durante la noche, cuando las obligaciones del día empiezan a difuminarse en la oscuridad.

Le artista no había cerrado Una remera no negra, su última muestra individual en la galería Piedras, cuando recibió la invitación a realizar su primera exposición institucional en el Malba. Esto marcó el inicio de un gran proyecto y también de una gran crisis:

— Cuando me llegó la invitación todavía ni siquiera había cerrado esa muestra, que para mí ya había sido una instancia donde lo había dado todo. Así que tuve que ponerme a pensar desde cero. Me estaba costando mucho saber de qué quería hablar ahora, qué tenía para decir o qué tipo de imágenes quería crear. Por mucho que me esforzaba en imaginar algo nuevo. No se trataba solamente de una crisis creativa, sino que había como algo más grave, empecé a reconocer un síntoma de época, algo muy devenido de un contexto opresivo, abrumador y avasallante. Era una crisis de la imaginación, una de las primeras cosas que siento que los fascismos atacan, todo aquello que tiene que ver con el deseo, la pulsión vital, todas las esferas de la vida que parecen ingobernables, como lo son el territorio de la imaginación, los sueños y nuestro inconsciente.

Fue así que nació El desentierro del diablo, como una crisis personal que detectaba un gran conflicto colectivo relacionado con la falta de imaginación que proponen los gobiernos de derecha, obstinados en su misión de eliminar todo aquello que se le opone y desmembrar el tejido social. Una manera de combatir esta vil misión podría ser contraatacar con la fantasía, entendiendo a la imaginación como ese espacio ambiguo para modelar otros modos de existencia y otras afectaciones posibles.

— Hacer arte es una forma de ensayar el pensamiento y desde ahí ensayar una acción. Es una tarea muy política en ese sentido. Me guie por la premisa de pensar en clave onírica porque justamente los sueños son uno de esos territorios en los que pueden aparecer un montón de fugas, justamente porque escapan a nuestro control. Es un lugar donde afloran todos los monstruos, todo eso que durante la vida diurna y consciente se encuentra totalmente oprimide por un montón de estructuras sociales, humanas, la crianza, la educación. De repente el momento de soñar es un momento en el que todo se va a la mierda, perdés un poco esas riendas y es justamente este territorio el que tenemos que defender, porque cada día lo veo más en riesgo.

En la muestra, la fantasía se manifiesta en forma de dragones, vírgenes y objetos que se desprenden de su función cotidiana. Más allá del modo de pintar —grandes pinceladas que parecen derretir la materia pictórica sobre el lienzo, generando figuras inestables y acuosas—, Bencardino se renueva a sí misme con imágenes que parecen contener algo más que una historia para ser contada. Las pinturas operan como dispositivos de interpelación: invitan a les espectadores a detenerse, a mirar en capas, y a descubrir, poco a poco, los múltiples sentidos que en ellas laten. El inconsciente aparece como un espacio donde conviven varias cosas al mismo tiempo, lo cual se traslada al clima general de la sala, un espacio que remite a un cine, un antro, un casino, un cuarto. Un lugar donde todo es posible, menos la certeza.





En conversación con SOY, Carlos Gutiérrez, curador de la muestra, comenta algunas aproximaciones curatoriales:

— Desde la curaduría queríamos generar algo más cercano a un collage de situaciones fragmentarias que en su conjunto engendran un momento de fantasía, algo que puede ser reconocible pero que no está del todo resuelto. Esto fue muy importante porque las obras de Carrie para esta muestra proponen una situación narrativa que está dislocada y que no son legibles desde una sola mirada, necesitan de muchos puntos de vista.

A la hora de pensar sus influencias, Bencardino no tiene vergüenza en admitir que le gustan algunas figuras clásicas de la historia del arte moderno (lo cual puede ser tildado de cursi por cierta escena contemporánea). Menciona a Henri Toulouse-Lautrec, Edvard Munch, Vincent van Gogh y a su preferido: Francis Bacon. Personajes que, al igual que elle, desarrollaron un gusto por la pincelada fluida y gestual, en busca de representar la inestabilidad de lo real y también de lo visible, apelando a un mundo interior que se nutre de los desórdenes mentales y el caos de las formas. A su vez, le artista considera que es imposible señalar a sus pares contemporáneos, aquelles que le ayudan a continuar la reflexión sobre su obra. Entre elles se encuentra Antonella Gesta, Josefina Allen, Agus Leal, La Porqueria Mala, Amanda Tejo Viviani, Vico Bueno, Renata Molinari y Jazmín Kullok. Todes grandes agitadores de una pintura corrosiva y hambrienta de intensidad.

Además de pinturas, la muestra incluye un video donde un personaje ambiguo recita un monólogo sobre las posibilidades del surrealismo en la actualidad. Una pieza que parece contener la tesis de El desentierro del diablo: la imaginación es otra forma de contracultura, arma y escudo de las criaturas disidentes.

— El monólogo que recita ese personaje lo escribí yo a principio de año, en plena crisis de no saber qué hacer con mi muestra. Era un resumen de mi sentimiento actual para con el arte. Me genera mucha melancolía pensar cómo pasaron los años por la academización, la formación, por curtir cierto ambiente y ciertas tensiones cuando de repente el trabajo artístico se vuelve tu fuente de ingreso. Cosas que hacen que vayas perdiendo cierta frescura. Es muy difícil mantener vivo el erotismo de une para con su propia práctica.

Carrie Bencardino sabe que una obra de arte no transforma el mundo de forma sustancial, pero se atreve a imaginar que algo de lo que propone puede modificar la sensibilidad de quienes miran. En su pintura anida un cuestionamiento a la pulcritud de lo normado y se abre la posibilidad de un encuentro con saberes desconocidos que habitan en el inconsciente. Su universo es un surrealismo punk y sudoroso, una brea fantástica que chorrea por las paredes del museo. Son pinturas que invitan a ser miradas una y otra vez, hasta que los ojos se agoten y ya no puedan distinguir entre la realidad y su vecina, la pesadilla.