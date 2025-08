A pocas días del esperado clásico entre Boca y Racing, Miguel Angel Russo brindó una conferencia de prensa imprevista en la que no solo palpitó el duelo clave del sábado en la Bombonera sino que también abordó varios temas, desde la muy mala actualidad futbolística hasta la relación con Miguel Merentiel.

“Estamos bien, trabajando mucho. Venimos hablando mucho en forma privada, individual y en forma grupal buscando entender todo, tampoco la locura. Creo que estamos bien, preparándonos para lo que viene", inició el entrenador, buscando desdramatizar sobre el presente xeneize, que atraviesa una racha de 11 partidos sin ganar.

En cuanto al clima caliente que se vivirá el sábado, expresó: "Imagino a La Bombonera como siempre ha sido, no cambia nada. Estamos midiendo otro tipo de cosas. Esto siempre es Boca, la Bombonera te exige ganar y es lógico y razonable".

"Importantes son todos los partidos que jugamos. Hay partidos que lo jugamos a un nivel y otros a otro. El fútbol argentino no te regala nada. Valoro mucho a Racing como equipo, pero también creo mucho en mi gente", agregó.

El Xeneize viene de varios días de entrenamientos, ya que aprovechó el parate del campeonato local por las fallidas PASO y no jugó por Copa Argentina como sí lo hicieron River, Racing, San Lorenzo e Independiente, por ejemplo. En consecuencia, a falta de fútbol, en el famoso Mundo Boca se habló mucho de temas de vestuario.

Y consultado sobre su relación con el plantel, el DT afirmó: “Hablo con todos. Hablo de forma grupal, es la mejor manera de que todos te entiendan. Acá se hace un bombo sin saber cómo es un plantel, cómo son mis manejos y mis formas”.

Vale recordar que en el último partido, 0-1 contra Huracán, se dio una situación confusa -de mínima- con el uruguayo Merentiel, quien salió a jugar el segundo tiempo y fue reemplazado antes del pitido inicial. "No hubo mucho para aclarar con Merentiel. Hablo con todos los jugadores", contestó al respecto de esta situación, buscando patear la pelota para otro lado.

Russo también se refirió a su estado actual, tanto de ánimo como de salud, ya que con los malos resultados recientes se aprovechó desde algunos sectores de la prensa para poner en duda su capacidad para dirigir al equipo: "Yo estoy bien, no me gusta perder, me duele perder. Hay que levantarse, no hay otra manera. Todos estamos buscando entrar en lo que más nos gusta, que gane Boca. En ningún momento pienso en algo negativo, cómo voy a hacer eso. Hay que estar convencidos".

Por último, hizo un pedido respecto de su hijo, Ignacio Russo, delantero de buen momento en Tigre pero que fue abordado por la salud de su padre tras el partido de Copa Argentina contra San Lorenzo. "Déjenlo tranquilo a mi hijo. No busquen cosas donde no las hay. (...) Ayer tuve un día duro porque fue operado, pero está todo bien", agregó en referencia al nueve, quien sufrió varios cortes en la cara luego de un choque con Gastón Hernández, defensor del Ciclón que le terminó clavando los tapones en el pómulo izquierdo y la frente.

Después del partido con Racing, Boca visitará el domingo 17 a Independiente Rivadavia en Mendoza en la que será la vuelta oficial de los hinchas xeneizes como visitantes. El equipo de Russo viene de caerse de los puestos de clasificación a la próxima Libertadores con la derrota en Parque Patricios: marcha 4º en la anual con 35 puntos y peor diferencia de gol que Argentinos (3º). A la Copa clasifican los tres primeros de la tabla (Rosario Central lidera con 40 y River es escolta con 38), además del campeón del Apertura (Platense), el Clausura y la Copa Argentina, certamen del que Boca ya fue eliminado.