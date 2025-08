Vélez apurará el paso para lograr la llegada de Exequiel Zeballos, quien luego del Mundial de Clubes perdió prioridad en la mirada del técnico de Boca Miguel Angel Russo. El equipo de Liniers, que jugará la próxima semana la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil, hizo un sondeo para consultar por las condiciones de Zeballos, pero su propuesta inicial de 3,5 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha, ni siquiera fue considerada por la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme y pretende no menos de siete millones para empezar a negociar.

"De Zeballos no sé nada. No puedo decir nada. Todo el mundo del fútbol sabe la calidad de jugador que es y que cualquier entrenador del fútbol argentino le gustaría tenerlo como extremo. Pero no hemos hablado de una oferta con la Comisión Directiva de Vélez”, expresó Guillermo Barros Schelotto, el entrenador del Fortín, quien hizo la salvedad de que "no me corresponde opinar de otro equipo y menos de un club donde estuve. No les gusta a los entrenadores cuando otros entrenadores opinan. Opino solamente de él que me gusta y creo que es un jugador bárbaro".

La operación parece de difícil concreción porque la representación del extremo santiagueño de 23 años cree que Zeballos no quiere jugar en otro club argentino que no sea Boca. Elche de España también lo pretende pero como Boca no se baja de los siete millones de dólares, por el momento el pase resulta inviable. Igualmente, Vélez mejorará su oferta pero sin llegar a las pretensiones boquenses.

El "Changuito" tuvo un altercado con Russo luego de la eliminación del Mundial de Clubes e incluso no fue convocado a los dos primeros partidos del Torneo Clausura ante Argentinos Juniors y Unión. Pero después de una charla mano a mano, Zeballos fue rehabilitado aunque no es seguro que vaya a tener demasiados minutos en la cancha.

“Si fuera por Guillermo, Exequiel ya estaría entrenando en la Villa Olímpica”, expresó por su parte un dirigente del club. Vélez que tiene la posibilidad de sumar un jugador ya que transfirió a Valentín Gómez al Betis de España después del cierre del 24 de julio y Maher Carrizo, la joya de su cantera, también tiene chances de salir antes del 1º de septiembre, fecha de cierre de los principales libros de pase de Europa. Si esto sucediera, Vélez quedaría habilitado a cubrir esas bajas y Zeballos aparece en el radar.

Lo que no tiene arreglo es la situación de Thiago Fernández. El delantero, ya repuesto de una rotura de ligamentos cruzados, decidió no renovar contrato y marcharse con el pase en su poder sin dejarle dinero al club el próximo 31 de diciembre ante lo cual, la dirigencia velezana dio por cerrada la negociación sin hacer más propuestas ni intentos por retenerlo.