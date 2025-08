Central vende desde este mediodía en la subsede del Cruce Alberdi entradas para presenciar el sábado en Tucumán el partido que Central jugará ante Atlético por la 4º fecha del torneo Clausura. El expendio es abierto al público en general. Para este compromiso Ariel Holan prueba esta mañana la formación titular con los regresos de Facundo Mallo en defensa y Jaminton Campaz en ataque.

Central visitará a Atlético Tucumán el sábado a las 20.45 en el estadio Monumental José Fierro. La dirigencia tucumana le cedió a los canayas 2500 populares y 240 plateas. Las entradas se venderán en la ciudad entre hoy y mañana de 12 a 19 en la subsede del Cruce Alberdi. En caso de disponibilidad habrá expendio también el viernes pero con atención de 10 a 13. En sábado en Tucumán no habrá boleterías habilitadas para los canayas. No es necesario ser socio de Central para comprar y cada persona puede adquirir hasta cuatro entradas, aunque solo se acepta pago en efectivo. Las populares tienen un costo de 30 mil pesos y las plates 60 mil. Niños de hasta cinco años inclusive no pagan entrada.

En cuanto al equipo, Holan ensaya esta mañana con la formación ideal, dado que tendrá a disposición la vuelta de Mallo por Juan Cruz Komar y la de Campaz en reemplazo de Giovanni Cantizano. Los canayas van a Tucumán con la necesidad de ganar otra vez de visitante para mantanerse en el tercio superior de la tabla. Pero los retornos de Mallo y Campaz elevan la expectativas de ver un equipo con mejor ritmo de juego y más lúcido en ataque, dado lo poco que generó en los primeros tres compromisos del campeonato.

Por otra parte, ayer extendio por dos años más su contrato con el club el volante Santiago Segovia. Es otro de los juveniles que encontró oportunidades en Primera con Holan y se consolidó como uno de los chicos de las inferiores que se encamina a formar parte del plantel superior. La renovación de Segovia se suma a la de Cantizano, quien también rubricó días atrás su extensión del vínculo con los canayas. De esta manera la dirigencia se preserva de perder a sus mejores valores una vez que se muestran en la máxima categoría.