“Mi querido General Perón: He dudado en ponerle estas letras pues no querría que se interpretaran como intromisión en los asuntos internos de la Argentina. Pero, a título personal y en calidad de amigo, quisiera hacerle unas reflexiones. Me preocupa el enfrentamiento que se está produciendo entre su Gobierno y la Iglesia. No hay que olvidar que los sistemas políticos son perecederos, en tanto que la Iglesia es eterna. En un país católico, las autoridades civiles, en un conflicto con las autoridades eclesiásticas, tienen siempre las de perder porque la potestad de la Jerarquía llega hasta las conciencias. Por último, puesto que la Iglesia es universal y se halla entendida por todas las latitudes, tiene fórmulas que se adaptan a las diferentes circunstancias. No es lo mismo una ciudad cosmopolita como Buenos Aires que una aldea de Castilla. Negocie, pues, con la Iglesia y será posible encontrar una fórmula satisfactoria.”

Esta carta, reflexiva e inquieta, es atribuida ni más ni menos que al generalísimo Franco. Alguien que, si rigió los destinos de la península por casi 40 años, podemos presumir que fue debido a que escuchó el consejo propio y que sintió debía compartirlo con el mandatario argentino.

El peor momento de las relaciones entre Perón y la Iglesia ocurrió cuando se expulsó del país al Obispo Monseñor Manuel Tato y al canónigo Ramón Novoa. La fecha, 16 de junio de 1955, coincide con el bombardeo a Plaza de Mayo y la quema de las iglesias del centro. Un tema, este del bombardeo y las quemas, que tocamos el año anterior coincidente con el aniversario de aquel día infausto.

“La santa sede —nos dice uno de los virulentos panfletos que circularon luego de la expulsión de los religiosos— excomulgó hoy públicamente a todos aquellos que en la Argentina pisotearon los derechos de la Iglesia Católica e impidieron al clero el cumplimiento de sus deberes […] la declaración no menciona directamente al general Perón, ni a ningún otro funcionario […] pero no hay duda de que el jefe del estado argentino está comprendido en la excomunión.”

De esto podemos inferir que el Vaticano hizo una excomunión en sábana para aquellos que se sintieran involucrados.

Perón, por su parte, insistía en que no había conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado; “lo que hay —decía— es un conflicto entre una parte del clero y las organizaciones del pueblo argentino". No obstante, el Episcopado Argentino, reuniendo a todos sus obispos, acusó al oficialismo, un 7 de junio de 1955, de persecución religiosa de la Iglesia Católica. Tres meses más tarde caía el gobierno.

En su libro La fuerza es el derecho de las bestias, Perón analiza y describe el conflicto: “El justicialismo es un movimiento cristiano no tanto dogmático cuanto doctrinario. Pensamos que el dogma es obra de los hombres, en tanto la doctrina es obra de Dios. Por eso practicamos la doctrina, aun cuando el rito no nos interese tanto como algunos quisieran. Somos cristianos. No hacemos como si fuésemos cristianos. Somos cristianos en las obras, no en las “demostraciones”. Tratamos de estar cerca de Dios sin interesarnos de estar vecino de los que explotan su santo nombre. […] A pesar de todas estas incidencias desagradables, ocurridas siempre por arbitrariedades cometidas, fue siempre posible, merced a nuestra prudencia, mantener relaciones cordiales con la autoridad eclesiástica, hasta que su intervención abierta en la política los colocó violenta y beligerantemente frente a fuerte sectores del Pueblo.”

Seis años más tarde, cuando Perón contrajo matrimonio con Isabel, un 15 de noviembre de 1961, se dio cuenta de que la Iglesia no había puesto ningún impedimento a la ceremonia. De todos modos, para dejar un testimonio indubitable en miras a su siempre potencial regreso a la presidencia argentina escribió al papa una carta un tanto ambigua. Una especie de: “con humildad le digo, don Montini, que ya fui absuelto, y que me pude casar por iglesia, pero, por las dudas le pregunto…” :

“Beatísimo Padre, El que suscribe, Juan Domingo Perón, domiciliado en Madrid, Ciudad Puerta de Hierro —Sector Fuentelarreina— Quinta 17 de Octubre, temiendo haber incurrido en la excomunión Speciali Modi, reservada, conforme a la declaración de la Santa Congregación del 16 de junio de 1955 (Acta Apostolicae Sedis, Vol. XXII, p. 412) sinceramente arrepentido, pide, por lo menos ad cautelam, la absolución. En realidad, el que suscribe ya ha sido absuelto, por motivos de caso urgente, por su propio confesor y admitido a los Sacramentos; pero desea en todo estar en paz con la Iglesia y por esto, ha presentado la presente solicitud, contento, además, de poder hacer este acto de humildad. Firmado: Juan Perón.”

El 13 de febrero de 1963, a menos de ocho años de la supuesta excomunión, se presenta en Puerta de Hierro el arzobispo de Madrid, Monseñor Eijo y Garay. Como nos aclara Roberto Bosca en su libro La Iglesia Nacional Peronista “pese a los malos infundios quedó aclarado que Perón siempre había pertenecido fiel al catolicismo.” Pero parece que el obispo español , insistió en darle una absolución que el absuelto sostenía que ya tenía y Perón, para no hacer olas, recibió esta segunda gracia de rodillas.

Roberto Bosca, en el libro que citamos y del que tomamos buena parte de la información, plantea la tesis de que el peronismo intentó crear en sus primeros dos mandatos una Iglesia Nacional Peronista, una institución religiosa que dependiera del partido. El aserto es exagerado. Es cierto que hubo animadversión por parte de Evita hacia las jerarquías eclesiásticas a las que la primera dama veía más cerca de la oligarquía que de un espíritu cristiano inclinado hacia los pobres. No obstante, en los diez años de gobierno peronista no hubo nada comparable a la crisis entre Iglesia y Gobierno que encontramos en los primeros meses de 1955.

La guerra política con la institución eclesial fue justamente una puja por el espacio de poder. En palabras de Perón: “Junto con la aparición del Partido Demócrata Cristiano en la Argentina, comenzaron a aparecer asociaciones de médicos, maestros, abogados, industriales, ganaderos, obreros católicos. Esto promovió un sentimiento de inquietud entre los dirigentes de las más diversas organizaciones gremiales, hasta que un día se presentaron a mi despacho los Secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo, Economía, de Profesionales, de Estudiantes. En esa reunión me hicieron presente su inquietud por la intervención de la Iglesia en sus actividades […] y, en consecuencia, pedían una solución al conflicto por parte del gobierno.”

El conflicto no encontró mejor cauce que la autopercepción de un peronismo que hacía la obra de Cristo mejor que el Episcopado por un lado contra un clero que se veía perseguido por las nuevas legiones de Nerón por el otro. A lo largo de su libro, Bosca se encuentra muy cómodo hablando de los errores del peronismo dando por descartado la infalibilidad de la Iglesia. Como si los representantes terrenales de la institución religiosa fueran del todo ajenos a capitalizar para su beneficio el terreno político por el que transitan.

Perón no veía tanto los golpes de estado como asonadas cívico militares (golpes como el de 1930 y el de 1943 en los que, dicho sea de paso, cumplió un rol importante) sino como oligarco-clericales: “La oligarquía pone el dinero, los curas la prédica y un sector de las fuerzas armadas, dominadas por la ambición de algunos jefes, ponen las armas de la República. En el otro bando están los trabajadores, es decir el Pueblo que sufre y produce. Es su consecuencia una dictadura militar de corte oligarco-clerical y ya sabemos a dónde conduce esta clase de gobierno.”

Eva Perón, por su parte, nunca tuvo en muy alta estima al clero, a la Iglesia Argentina y a nivel internacional al papa Juan XXIII. En su entorno privado consideraba a este último como a “un pajarón”. Sospechaba que las damas aristocráticas de la Sociedad de Beneficencia se habían confabulado como para que el papa no le dedicara ni la atención ni los galardones que ella consideraba que merecía por su enorme obra social.

Ahora, a la luz de los nuevos acontecimientos, qué lejos quedaron aquellas disputas. Hoy, un candidato a presidente puede expresar: “Hay que decirle al imbécil que está en Roma, que defiende la justicia social, que eso es un robo y va contra los mandamientos". Y sin que se corte el streaming, aquella noche de septiembre de 2023, agrega: "Es el representante del Maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios". Esto aparte de llamarlo asno, burro, ignorante, cómplice de los zurdos asesinos y comunista.

¿Qué pasó después de esto? ¿Hubo manifestaciones el día de Corpus Christi? ¿Se reunieron los partidos opositores y la Iglesia a realizar una solemne misa en la Catedral, en Luján, en la Iglesia del Pilar? No. Sí se reunieron los curas villeros y la organización de Barrios Populares a hacer una misa de desagravio en la Parroquia de la Virgen de Caacupé en la villa 21-24 de Barracas.

Una vez en el sillón de Rivadavia, apenas cinco meses después, el presidente arrepentido por sus exabruptos viaja a la Santa Sede para darse un abrazo con el papa y regalarle unas galletitas de limón. Y el vicario de Cristo, al grandulón de 54 años —lejos de la excomunión— le dice con tono porteño “no te calentés, son errores de juventud".