Si la idea era cerrar un "acuerdo digno" como dijo en su momento Mauricio Macri, no fue lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, nada más ni nada menos que el bastión del PRO, donde gobierna hasta 2027. Los dos primos Macri aceptaron prácticamente todas las condiciones que les puso Karina Milei después de la derrota que sufrieron en mayo e irán detrás de La Libertad Avanza en una boleta violeta que no tendrá ningún representante del PRO en Senadores, y solo dos lugares amarillos en la lista de Diputados (eso sí, entre los "entrables").

Tanto Mauricio como Jorge Macri hicieron ademanes de que no iban a aceptar las condiciones, que no fueron creídos del lado de La Libertad Avanza. El jefe de Gobierno los hizo en silencio y sin estridencias. Mauricio, más fiel a su estilo, los hizo el lunes: se quejó de que LLA quería "una posición dominante"... y luego terminó por aceptarla. Solo María Eugenia Vidal se mostró en contra de la línea que sigue ahora el PRO y que, para algunos, lleva a su disolución a manos de Karina Milei.

El pacto terminó de sellarse el lunes por la noche, cuando Ezequiel Sabor, asesor de Jorge Macri y encargado de las negociaciones, le confirmó a la jefa de bloque de LLA y lugarteniente de Karina Milei, Pilar Ramírez, que aceptaban la oferta de la Casa Rosada. Ramirez, que no cedió ante los pataleos que hizo el PRO el fin de semana, vio que su firmeza tuvo una buena cosecha.

La hermanísima logró imponer prácticamente todas las condiciones, al punto de que no parece haber habido mucha "negociación": la boleta será violeta, el nombre que aparecerá es "Alianza La Libertad Avanza" (igual que en la provincia de Buenos Aires), ella tendrá poder de veto sobre los candidatos (adiós a Vidal y otros indeseables para los hermanos gobernantes), y el PRO solo tendrá dos lugares en la lista de Diputados: en quinto y el sexto. Esas fueron las condiciones que aceptaron los Macri en el distrito que hace casi 20 años que gobiernan. Es algo que hubiera sido impensado hace apenas dos años. Y es el fin de una era: el PRO no aparecerá como tal en ninguna boleta que puedan elegir los porteños.

Aunque se desconocen los nombres que propondrá el PRO para las listas, sí se sabe que no será Vidal (que termina su mandato y ya se autoexcluyó antes de que Karina Milei la vete), ni Fernando Iglesias (que volverá al voley). Se menciona en cambio a Fernando De Andreis -un incondicional de Mauricio Macri- y a Jimena De la Torre, que responde a la escudería Ritondo. Si De Andreis no pasa el filtro de la hermanísima, otra opción podría ser Hernán Iglesias Illa.

En paralelo, hubo un encuentro entre Sebastián Pareja y Cristian Ritondo para consensuar el acuerdo en provincia de Buenos Aires para octubre (en rigor, ya habían acordado ir juntos, pero comenzaron las discusiones de las listas). Entre los nombres que se mencionaron, ya están Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro.

De esta forma, Patricia Bullrich -que parece ser número puesto para encabezar la lista de senadores- se aseguró de que no haya una lista importante que le robe votos. Solo tendrá que preocuparse por algún armado que harán radicales, lilitos y cia, y que la ministra espera que no superen algunos puntos porcentuales. El objetivo de Bullrich es ganar en octubre con más del 50 por ciento de los votos, de forma tal de quedar carreteando para pelear la jefatura de Gobierno en 2027 -descuentan que dejará de ser amarilla y pasará a ser violeta- o bien acompañar a Milei en la fórmula presidencial para la reelección.

Bien visto, Macri no tenía mucho margen para otra cosa: dentro del partido, la mayoría estaba convencida de que había que acordar. El ex presidente se jugó a disputar el electorado con la elección que desdobló su primo en mayo, y perdió feo. Su candidata, Silvia Lospennita, quedó tercera frente a un poco carismático Manuel Adorni, que fungió como avatar de Milei en la Ciudad. Después de la derrota, de los amargos pases de factura -que Macri intentó evitar estando la mayor parte del tiempo en el exterior-, no tenía grandes chances de hacer otra cosa.

La otra opción, que proponía Vidal, era recrear un frente como el que construyó Horacio Rodríguez Larreta, con los radicales, la Coalición Cívica, el GEN de Margarita Stolbizer, Confianza Pública de Graciela Ocaña, los socialistas y hasta el larretismo. Para potenciarlo, tendrían que haber jugado a todo: con Macri en la lista de Senadores -como proponía su primo al comienzo de este año- y Vidal en la de Diputados. Está claro ahora que esa opción de ir a todo o nada no caminó. Prefirieron quedarse con dos lugares en la lista que ni se verán en la boleta.

Algunos en el PRO creen todavía que esta alianza es circunstancial. Que les compra tiempo para en 2027 tener un armado que defienda la Ciudad y no pierdan su principal bastión. Lo que no tienen en cuenta es que, en la historia de los últimos años, hay una constante: en otros países, las extremas derechas terminan por fagocitarse a las derechas que existían previamente.