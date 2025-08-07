Cines
AMORES MATERIALISTAS
Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 14.40, 17.10, 19.40, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Hoyts. Cas: 22.50 h
Las Tipas. Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h
Showcase.Sub: 14.05, 16.35, 19.10, 21.45 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
ANATOMÍA DEL RAYO DE LUZ
Documental. Dir: Fernando Tabares. ATP
Cine Lumière. Hoy, 19.00 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Hoyts. Cas: 15.20 h. Sáb y dom: Cas 14.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 18.30 h
Showcase. Cas: 13.35, 16.15, 18.55, 21.40 h
CUANDO CAE EL OTOÑO
Con Josiane Balasko, Héléne Vincent. Dir: François Ozon. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
EL AMO DEL JARDÍN
Documental. Con Yasuo Inomata, Techan Hirose. Dir: Fernando Krapp. ATP
Cine El Cairo. Hoy y dom, 20.30 h; vie, 18.00 h; sab, 22.30 h
ELIO
Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 16.10 h; 2D Cas: 14.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.50*, 15.10** h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb)
EL VIAJE DE CHIHIRO
Animación. Dir: Hayao Miyazaki. ATP
Cinépolis. Cas: Hoy y lun, 20.00 h
Hoyts. Cas: 17.30* h (*vie y dom, subtitulada)
Las Tipas. Sub: 19.40 h
Nuevo Monumental. Sub: Sáb y dom, 19.20 h
Showcase. Hoy y mar, 19.40 h; sáb y dom, 17.20 h
EXORCISMO: EL RITUAL
Terror. Con Al Pacino, Dan Stevens. Dir: David Midell. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 20.20, 22.40 h
Hoyts. Cas: 22.30 h
Las Tipas. Cas: 20.00 h; Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h
Showcase. Cas: 18.10; Sub: 22.35 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Cinépolis. Sub: 21.45 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50 h; 2D.4D Sub: 21.50 h
Showcase. Cas: 15.45, 18.50, 22.00 h; Sub: 22.20 h
GATILLERO
Con Sergio Podeley, Julieta Díaz, Dir: Cristian Tapia Marchiori. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; dom, 22.30 h
HOLA FRIDA
Animación. Dir: Karine Vézina, André Kadi. ATP
Cinépolis. Cas: 16.00, 18.10 h
Showcase. Cas: 13.45, 16.00 h
HOT MILK
Con Emma Mackey, Fiona Shaw. Dir: Rebecca Lenkiewicz. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h; vie, 18.00 h
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 16.40, 19.40, 22.30* h (*dom y lun, subtitulada)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 16.00, 19.00 h; 2D Cas: 16.00, 19.00 h. Sáb y dom: DBOX.2D y 2D Cas: 14.10, 17.00 h
Las Tipas. 3D Atmos: Cas: 18.10 h; Sub: 21.00 h; 3D.4D Cas: 16.20 h; 2D.4D Cas: 13.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h
Showcase. 3D Cas: 19.25, 22.15 h; 2D Cas: 13.15, 16.05, 19.00, 21.55 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 19.40; Sub, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.20 h; 2D Cas: 14.30*, 17.15, 22.50 h; 2D Sub: 20.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 17.10*, 19.55*, 22.00**, 22.50* h; 2D Cas: 14.20*, 16.30**, 17.10*, 19.30**, 19.55*, 22.00, 22.30**, 22.50* h. (*solo sáb) (**excepto sáb)
Las Tipas. 2D.4D Cas: 1910; Sub: 22.10 h; 2D Cas: 15.20 h
Nuevo Monumental. Cas 21.45 h
Showcase. Sub: 20.10, 22.40 h
LA INMENSIDAD
Con Penélope Cruz, Vincenzo Amato. Dir: Emanuele Crialese. SAM 13 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.30, 19.00 h
Showcase. Cas: 14.00, 17.30* h (*excepto sáb y dom)
LOONEY TUNES: DE NUEVO EN ACCIÓN
Animación. Dir: Joe Dante y Eric Goldberg. ATP
Cine Lumière. Sáb, 16.30 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 22.10 h; 2D Cas: 17.30, 20.00, 22.40 h (* solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.10, 20.25 h; 3D Cas: 15.10, 20.25 h; DBOX.2D Cas: 17.50, 23.00 h; 2D Cas: 17.50, 23.00 h. Sáb y dom: DBOX.3D y 3D Cas: 14.30, 20.00 h; DBOX.2D y 2D Cas: 22.40 h
Las Tipas: 3D+4D Cas: 14.30, 17.00 h; Sub: 22.00 h; 2D+4D Cas: 19.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.50, 19.30, 22.10 h
Showcase. 3D Cas: 17.15, 19.55 h; 2D Cas: 14.10, 16.45, 19.15, 21.50 h; 2D Sub: 12.00*, 14.40, 16.20, 19.35, 22.30 h (*solo sáb y dom)
LOS IDIOTAS
Con Bodil Jorgensen, Jens Albinus. Dir: Lars Von Trier. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
LOS OJOS SIN ROSTRO
Terror. Con Pierre Brasseur, Alida Valli. Dir: Georges Franju. SAM 18 años
Cine Lumière. Vie, 19.00 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30, 19.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 18.10 h. Sáb y dom, 17.30 h
Las Tipas. 3D Cas: 17.40 h; 2D Cas: 14.20 h
Nuevo Monumental. Cas 14.45, 17.00, 19.20 h
Showcase. Cas: 12.25*, 14.45, 17.10, 19.45 h (*solo sáb y dom)
MÚSICA DE LA PANTALLA GRANDE
Función + concierto. Ensamble Municipal de Vientos. Dir: Leonel Lúquez
Cine Lumière: Sáb, 20.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Cines del Centro. Cas 15.00, 17.20 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 16.45 h; 2D Cas: 14.45*, 17.15, 19.50 h; 2D Sub: 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 14.20*, 15.15**, 17.00*, 17.5**, 19.40*, 20.15*, 20.25**, 22.15*, 23.00** h; Sub: 20.15*** h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom) (***excepto sáb, dom y lun)
Las Tipas. Cas 16.40, 19.00 h; Sub: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h
Showcase. Cas: 14.30, 15.05, 17.00, 17.35, 19.30, 22.05 h; Sub: 20.00*, 22.35 h (excepto hoy)
PITUFOS
Animación. Dir: Chris Miller. ATP
Las Tipas. Cas: 15.30 h
RECONQUISTA
Documental. Dir: Ariel Martínez Herrera. SAM 13 años.
Cine El Cairo. Vie, 20.30 h
RICARDO VILCA. QUEBRADA, MÚSICA Y SILENCIO
Documental. Dir: Javier García. ATP
Cine Lumière. Dom, 19.00 h
SOMOS Y SEREMOS MAR (Día Internacional de los Pueblos Indígenas)
Documental. Dir: Malena Blanco. ATP
Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h
STANS
Documental/musical. Dir: Steven Leckart. SAM 13 años
Cinépolis. Sub: Hoy, 22.00 h
Hoyts. Sub: Dom, 15.00 h
Showcase. Sub: Hoy, 20.00 h; Sáb, 15.00 h
SUPERMAN
Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años
Las Tipas. 3D Cas: 18.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.15 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.55, 19.40* h; Sub: 22.25 h (*excepto hoy)
¿Y DÓNDE ESTÁ EL POLICÍA?
Con Leam Neeson, Pamela Anderson. Dir: Akiva Schaffer. SAM 13 años
Hoyts. Cas: 20.40 h. Sáb y dom: 20.00 h
Las Tipas. Sub: 21.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.20 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.05 h; Sub: 20.30 h (*solo sáb y dom)
Música
ASTENGO
Mitre 754
Nieves Rosell presenta Precioso paraíso, junto a Mariano Ruggieri en piano, Jorge Palena en contrabajo y Hugo García en batería. Hoy, a las 20 h
David Lebón. Sáb 23 de ago, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Aka. Hoy, a las 20.30 h
BIBLIOTECA ARGENTINA
Presidente Roca 731
Orquesta de Cámara Municipal de Rosario. Presentación bajo la dirección del maestro invitado Luciano Falcón, con obras de Kalinnikov, Bottiroli, Vivaldi y Suk, y la participación de solistas. Mañana, a las 19 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Las Pelotas. Sáb 9 de agosto, a las 21 h
La Beriso. Sáb 23 de ago, a las 21 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Miguel Mateos. Vie 15 de ago, a las 21h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Garupá. Vie 22 de agosto, a las 21 h
Adrián Abonizio. Mar 26 de agosto, a las 20 h
Elena Roger. Vie 29 de ago, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Música de la pantalla grande. El Ensamble Municipal de Vientos presenta un recorrido sonoro por algunas de las películas más icónicas de todos los tiempos. Hoy, 20 h
Todos x Bauti junto a La Vanidosa. Recital solidario de artistas invitados, a beneficio de "Bauti" Cocchis Venturini, quien necesita viajar a Monterrey (México) para realizar un tratamiento de salud. Jue 14 de agosto, 20 h
Cinema lírico. Presentación del trío Héroe. Vie 15 de agosto, a las 21 h
LA SALA DE LAS ARTES
Güemes 2985
Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Banda Verde. Hoy, a las 21 h
Verónica Peyronel. Jue 14 de agosto, a las 21 h. (Gran Salón)
Lucky Rivers. Jue 14 de agosto, a las 20 h. Gratis. (Teatro)
REFI
Vélez Sársfield 641
Poseidótica. Mañana, a las 20 h
USINA SOCIAL
Jujuy 2844
La vida es una herida absurda: noche de tango y psicoanálisis. Freud, Borges, Lacan, Discépolo y una lista exquisita de pensadores y poetas dándole sentido al sinsentido de la herida absurda que es la vida. Humor, drama, música y poesía. Alejandra Zambrini (canto y actuación) y Martín Tessa (guitarra). Mañana, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Nati Uboldi presenta El Último Click. La youtuber se enfrenta a su mayor desafío: salvar su canal de Youtube de la desaparición. Dom 10 de ago, a las 17 h.
El auténtico Pirulo. Un emprendimiento comercial donde Pirulo busca despegarse de sus compañeros. Quiere iniciar su vida laboral solo y para ello instala un puesto callejero de frutas y verduras. Vie 22 de agosto, a las 20 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Historias argentinas. Felipe Pigna y Pedro Saborido. Dom 10 de ago, a las 19.30
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Bluey. Hoy, a las 16 h
Soy Muni. Dom 10 de agosto, a las 15 h
En otras palabras. Narra la historia de amor de Juana y Abel, quienes enfrentan el diagnóstico de Alzheimer de Abel y exploran cómo el amor puede manifestarse en las buenas y en las malas. Dir: Nicolás Vázquez. Sáb 16 y dom 17 de agosto, a las 20 h
C. C. PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Bufón. El único habilitado para decirle en la cara la verdad al rey. Aquel que le recuerda que todos, incluso Su Majestad, somos mortales. Dramaturgia y dir: Luciano Delprato. Intérprete: Julieta Daga. Sáb 9 de agosto, a las 19 hs (+16).
Molly Bloom de James Joyce por Cristina Banegas dirigida por Carmen Baliero. La obra intenta traducir, interpretar la extraordinaria privacidad, el erotismo, la absoluta falta de censura con la que Molly piensa en su noche de insomnio. Vie 15 de ago, a las 20.30 h
CENTRO DE EXPRESIONES CONTEMPORÁNEAS (CEC)
Paseo de las Artes y el río
Matate Amor. Esa mujer herida que dicen que está alterada en su manera de amar, de desear, de romperse el cuerpo, de arrojarse sucia, de tomar un fusil, de no tener piedad con nadie, pero sobre todo con ella misma. Dir: Marilú Marini. Con Erica Rivas. Función especial en diálogo con el río Paraná. Vie 22 de ago, a las 21 h
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Aquelarre en el humedal. Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Dir: Marita Vitta. Dom 10 y 24 de agosto, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Una obra de amor y de lío. Con Vanina Frustagli y Martín Dieguez. Los sáb de agosto, a las 21 h.
LA COMEDIA
Mitre 958
Living Comedor. Una pieza de danza teatro inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. Obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos. Dir: Andrea Ramos. Sáb 9 de agosto, 21 h
La guarida de los sentidos. Una experiencia artística inmersiva destinada a bebés de entre 0 y 2 años, acompañados por adultos. Domingos 10 y 31 de agosto. Funciones: 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30 h.
Eternamente... Hugo del Carril. Obra musical que entrelaza las vidas de Hugo del Carril padre e hijo en una travesía emocional por la historia del tango, el cine y la identidad. Sáb 16 de agosto, 21 h
Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Dom 17 de agosto, a las 15 y a las 18 h
Precoz. Una madre y un hijo en una geografía incierta y hostil se debaten entre la mímesis y la locura bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad y el desprecio de la sociedad. Basada en la novela de Ariana Harwicz. Dir: Lorena Vega. Sáb 23 de agosto, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Mal de amores. Comedia dramática que sigue una noche en la vida de Julieta, Ana y Agus, tres amigas que en sus 30 navegan por los desafíos del amor y la lealtad. Dir: Luciana Di Pietro. Los sáb 16, 23 y 30 de agosto, a las 21 h
LA NAVE
Laprida 1375
Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Qué nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
A la gran masa argentina. Racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de agosto, a las 21 h.