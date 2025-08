El gobernador Axel Kicillof encaró este miércoles una agenda que combina campaña con gestión por los municipios de la Segunda sección electoral que están comandados por intendentes opositores. Con tensión, Kicillof llevó la campaña a municipios violetas del flamante frente compuesto por La Libertad Avanza y el PRO. Desde allí cuestionó a los jefes comunales que sellaron una alianza con Javier Milei dado el impacto que las políticas nacionales trajeron a las comunas.

La primera parada fue en Zárate, distrito que conduce desde 2023 el intendente del PRO Marcelo Matzkin, quien no participó de las actividades. El intendente reconoció haber sido invitado al acto de recorrida por la Casa de la Provincia, sitio que centraliza las dependencias y prestaciones en un único edificio, pero avisó que no iría para “no quedar como un monigote para la foto”.

“Nos invitaron a participar, yo lo invité al Municipio para hablar de Zárate. Estamos en campaña, él viene en modo de campaña y está bien que así sea, pero va a hablar de lo que él cree que es correcto y yo no voy a estar parado al lado sin poder replicar. No voy a ser parte de un acto partidario. Que haga su acto y taza-taza. Yo no voy a estar como un monigote para la foto. Si quiere venir, el Municipio está abierto sin cámaras”, dijo Matzkin en la previa.

La respuesta de Axel Kicillof llegó después de la recorrida, cuando expresó su “lamento” por la ausencia del intendente, aunque deslizó que “será un problema de él, tendrá que resolverlo”. En la zona norte de la Provincia, el gobernador estuvo acompañado por un buen número de ministros y funcionarios, como así también por el intendente de Exaltación de la Cruz y cabeza de lista de candidatos a diputados provinciales, Diego Nanni, uno de los nombres elegidos por Kicillof en el marco del cierre de listas.

“Venía a inaugurar algo que es para el distrito. En las inundaciones hablé mucho con él. Cuando uno habla con un intendente, que cada vez tienen más dificultades por culpa de Milei, el gobierno provincial atiende el teléfono, lo que piden son obras y recursos”, dijo el mandatario provincial.

En ese momento aprovechó a disparar contra sus pares Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz y Carlos Sadir, de Jujuy, por haber formado el espacio Provincias Unidas, con el que competirán en las elecciones de octubre. “Se han juntado varios gobernadores que hasta hace poquito le chupaban las medias a Milei y nunca se le opusieron, que se dan cuenta que quiere destruir el federalismo”, lanzó, para luego poner el foco sobre los intendentes bonaerenses al subrayar que “llama la atención que algunos se estén haciendo libertarios”, aunque dijo que “el PRO estalló por los aires, Macri anda en fuga, están peleados entre ellos, pero lo que necesita la gente es que demos respuesta porque en regiones como esta, de industria y producción rural, donde la situación está difícil”.

La foto con Fernanda Astorino

Más tarde, la comitiva siguió ruta hacia Capitán Sarmiento, el distrito que comanda Fernanda Astorino, la tercera intendenta en pintarse de violeta en la Provincia. La mujer se había pasado a las filas de Karina y Javier Milei incluso antes de que se sellara el acuerdo con el PRO, en una fuerte tensión con Mauricio Macri y el resto de los amarillos. A diferencia de Matzkin, ella sí participó del acto e incluso recibió a Kicillof cuando llegó al municipio.

Allí el gobernador hizo entrega de nuevos móviles policiales, desde donde destacó que “no vinimos a hablar de seguridad, sino a traer los patrulleros y las motos que van a servir para que los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento vivan más tranquilos”.

“Aunque pertenezcamos a espacios políticos diferentes, en la provincia de Buenos Aires invertimos en los 135 municipios y trabajamos junto a todos los intendentes e intendentas para garantizar los derechos de los bonaerenses”, añadió. El gobernador no dejó de marcar que el Gobierno nacional le quitó a la Provincia un fondo especial de 750 millones de pesos que estaba destinado exclusivamente a la seguridad. Además, allí se entregaron además 90 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito, a través del programa Mi Escritura, Mi Casa.

La última parada por la Segunda sección, que pone en danza once bancas de la Cámara de Diputados, fue en Arrecifes. Esta ciudad está a cargo del intendente PRO Fernando Bouvier, quien al igual que su par de Capitán Sarmiento, acompañó las actividades.

Eso le valió las críticas de sus nuevos socios de La Libertad Avanza, que en la previa de la visita avisaron que no acompañarían al intendente en el evento. “Estamos en profundo desacuerdo con que los recursos del Estado, la plata de todos los arrecifeños y bonaerenses que pagan sus impuestos, sea utilizada con fines político-electorales”, señalaron los violetas en un comunicado. “Las urgencias de nuestra ciudad son grandes y graves, y no vamos a convalidar con nuestra presencia la baja política kirchnerista y de Kicillof de entregar limosnas cada dos años para tratar de juntar votos, jugando una vez más con las necesidades de la gente”, dispararon.

Además de la presentación de los patrulleros, el Gobierno bonaerense hizo entrega de “kits de ambiente” en el marco del programa de Energías Limpias y el kit de emergencia climática compuesto por motobombas, gomones inflables, generador eléctrico, catres y herramientas preventivas de poda.

Como en Capitán Sarmiento, se otorgaron 289 escrituras a 184 familias del distrito y, en el marco del programa "Conectar Igualdad Bonaerense", se realizó la entrega de computadoras para alumnos de tres escuelas.