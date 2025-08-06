Argentina importó más de 1.033 toneladas de carne vacuna desde Brasil en el primer semestre del año, un valor récord desde que comenzaron los registros del comercio bilateral en 1997. Si bien desde el sector indicaron que el volumen es insignificante con relación a la producción nacional, que promedia las 250.000 toneladas mensuales, resulta más llamativo cuando se lo compara con el año pasado, cuando se importaron sólo 24 toneladas. Argentina no sólo produce para el mercado interno, como exportador de carne vacuna, generó 3.400 millones de dólares en 2024, con destino principalmente a China. "Estamos en un momento en que la moneda beneficia para traer mercadería de afuera. Nunca nos ha pasado. Pero no es para alarmarse. No son volúmenes muy grandes y no es la misma calidad de carne", aseguró a PáginaI12 Leonardo Rafael, de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA). En tanto, Diego Ponti, analista de mercado cárnico del grupo AZ, señaló a la agencia Bloomberg que “como Argentina se ha vuelto más cara en dólares, se abrió la puerta para importar carne brasileña a precios competitivos”.