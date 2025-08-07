El libro Padres y psicoanalista piensan el autismo (Grama Ediciones) reúne contribuciones surgidas de los dos primeros años de enseñanza del CERA, Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Autismo de la Escuela de la Causa freudiana, creado por iniciativa de Jacques-Alain Miller: fue una respuesta política, pero también clínica y ética.

En él se entrelazan textos de padres y de practicantes que dan testimonio de un cambio de estilo en lo que respecta al autismo.

El aporte del psicoanálisis a los problemas del autismo ya no necesita demostración; muchos practicantes se orientan por el psicoanálisis cotidianamente en su trabajo con personas autistas, y el CERA es, en cierto modo, una interpretación del momento que fue la batalla del autismo, según la expresión de Eric Laurent.

Su creación, su efectividad, liberaron al autismo de las disputas entre especialistas y peritajes, del saber aplicado –o incluso impuesto– para darle su lugar en el registro en que se sitúa hoy: el de los llamados problemas de la sociedad, allí donde se confrontan, no sin implicaciones éticas, los discursos y, por tanto, los modos de gozar. Allí prima el diálogo con el sujeto autista, con sus padres.

Si bien estos textos se inscriben en la investigación y la elucidación clínica, también abren un espacio de conversación continua –en definitiva, democrática– sobre las cuestiones que plantea el autismo.

En ellos se podrá verificar la operatividad del psicoanálisis de orientación lacaniana cuando va contra una deriva política siempre tentada por lo que Lacan llamaba la ilusión de un condicionamiento universal.

El libro cuenta con un prólogo de Christiane Alberti y una serie de artículos sobre el autismo como respuesta, estilos y métodos para alojar el autismo así como las enseñanzas que se desprenden del mismo.

