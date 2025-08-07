En los últimos días volvieron a registrarse focos de incendio en las islas entrerrianas. Según informaron desde el área de Gestión de Riesgos del Gobierno de Santa Fe, el fuego se desató frente a Villa Constitución, pero el fuego y el humo se veían y sentían desde Rosario. “Estos incendios evidentemente no tienen nada que ver con un accidente. Son incendios que se producen porque alguien los enciende”, evaluó Matías de Bueno, secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde "El Paraná no se toca" advierten que las condiciones climáticas, en términos generales, no variaron demasiado en el último tiempo: “A partir de 2020 el río bajó de una forma abrupta y al día de hoy no se recupera. Vamos para cinco años que el río no recupera su caudal”, sostuvo Pablo Cantador, integrante de la organización ambiental.

Desde la dirección del área de Gestión de Riesgos de Santa Fe, explicaron que el fuego detectado el lunes y martes se ubicaba a unos 50 kilómetros de Rosario, a la altura de Villa Constitución. Algunos focos de incendio también se registraban este miércoles por la mañana. Según informaron, el fuego afectaba unas 250 hectáreas pertenecientes a la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Por su parte, desde el Observatorio Ambiental de la UNR señalaron que los últimos días se dieron pequeños focos de incendio que en muchos casos son “imperceptibles a nivel radar”, pero que sí fueron apareciendo denuncias de los vecinos que visualizan el fuego o las columnas de humo desde la costa rosarina. En ese sentido, De Bueno advirtió que las condiciones climáticas son un poco mejores que el período entre 2020 y 2022, cuando los incendios se repetían casi diariamente.

“Hoy tenemos el río un poco más alto que en ese entonces y venimos de una etapa bastante húmeda. Eso nos hace percibir que hay que trabajar para prender el fuego”, sostuvo en diálogo con Rosario/12. “Estos incendios evidentemente no tienen nada que ver con un accidente. Son incendios que se producen porque alguien los enciende. Hay que estar atentos los próximos días, si llegan a caer heladas, porque ahí podríamos tener mayor cantidad de material combustible seco y eso eleva el nivel de peligrosidad”, añadió.

El especialista indicó que también se registraron focos de incendio a la altura de Puerto Gaboto y, de forma más débil, frente a Rosario, que se sintieron en la ciudad por la dirección del viento. Y si bien es difícil determinar los motivos, sostuvo que se trata de incendios intencionales: “Está claro que se está usando el fuego como herramienta. Hay distintos móviles de por qué se encienden, como limpieza o bajar la vegetación. Lo que sí está claro es que alguien los enciende”.

Por último, De Bueno consideró que en los últimos años las jurisdicciones locales han avanzado mucho en materia de capacitaciones y equipamiento para brigadistas. Sin embargo, sigue sin haber un acompañamiento de Nación en ese sentido. “Para implementar una política pública tenés que presupuestarla y hoy los presupuestos son insuficientes tanto en el servicio nacional de manejo de fuego, hasta en las alertas del servicio meteorológico nacional”, cuestionó.

El Paraná no se toca

Desde "El Paraná no se toca" coinciden en que hubo un leve repunte del río, en comparación con la bajante registrada entre 2020 y 2022, que coincidió con la temporada de mayores incendios. Sin embargo, entienden que la situación tampoco mejoró demasiado desde entonces: este miércoles la altura del río en Rosario se ubicó en 1,45 metros, cuando la altura promedio es de tres metros.

“Los incendios más grandes que tuvimos en la zona fueron con una bajante extrema del río. Lo que está sucediendo ahora responde al mismo patrón: el Paraná sigue por debajo de la media y eso provoca los arroyos y lagunas del humedal se sequen, dejando materia vegetal expuesta. Esa materia es fácil de prender y ahí empiezan a ocurrir los incendios”, detalló Cantador a Rosario/12. “A partir de 2020 el río bajó de una forma abrupta y al día de hoy no se recupera. Vamos para cinco años que el río no recupera su caudal”, añadió.

El dirigente ambiental señaló que los incendios registrados en los últimos días se dieron cerca de la costa, por lo que pudieron divisarse con facilidad. Sin embargo, desde la organización vienen detectando focos de incendio que se dan isla adentro y que se van apagando con los cortafuegos naturales del propio humedal.

“Por un lado hay un factor climático al que prestarle atención. Pero tampoco aprendimos demasiado de los incendios que tuvimos, porque el personal trabajando y custodiando los humedales es prácticamente nulo”, cuestionó.

En ese sentido, remarcó que los incendios ocurren “por negligencia o adrede” y consideró que hay “una relación directa” entre la caza furtiva y los incendios. “Estamos hablando de incendios en zonas inaccesibles, 20 kilómetros adentro de la isla, que no va el común de la gente ni el turista. Sabemos que son arroyos y zonas donde se caza”, denunció.

“Quizás se avanzó en la capacidad de movilización de Protección Civil, pero no vemos que se esté haciendo prevención de los incendios. Lo que nos preocupa es que si el río no recupera su caudal, lo que vimos estos días es un anticipo de algo que se puede profundizar”, añadió.