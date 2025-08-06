El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25 por ciento a las importaciones procedentes de la India, como castigo por la compra de petróleo ruso. Esta medida, que eleva el gravamen total al 50 por ciento, fue calificada de “injusta” por las autoridades indias, que advirtieron medidas de represalia.

“Encuentro que el Gobierno de la India importa, directa o indirectamente, petróleo de la Federación Rusa”, sostiene Trump en el texto del decreto, en el que considera esta situación como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La orden también advierte que se podrían aplicar sanciones similares a otros países que importen crudo ruso, de forma directa o indirecta.

Según el texto difundido por la Casa Blanca, el nuevo arancel comenzará a regir dentro de 21 días, período en el cual continuarán las negociaciones. La administración Trump ya había aplicado previamente un "arancel recíproco" del 25 por ciento a los productos indios, como parte de su estrategia para reducir el déficit comercial, que entrará en vigencia este jueves.

El nuevo arancel no afectará a bienes ya gravados, como el acero y el aluminio, ni a los que próximamente serán alcanzados, como productos farmacéuticos o semiconductores. En ese sentido, Estados Unidos anticipó un arancel especial para el sector farmacéutico que podría escalar hasta un 250 por ciento. India exporta a Estados Unidos medicamentos por más de 10.000 millones de dólares anuales.

Un arancel "irracional"

Poco después del anuncio, el Gobierno indio emitió un comunicado en el que calificó los nuevos aranceles de "injustos, injustificados e irracionales", y advirtió que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger sus intereses.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randir Jaiswal, respondió a la orden ejecutiva firmada por Trump señalando que “es extremadamente desafortunado que Estados Unidos opte por sancionar a India por acciones que muchos otros países también llevan a cabo en defensa de sus intereses nacionales”.

India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, adoptó una postura neutral y pragmática en el conflicto de Ucrania. Según datos de su ministerio de Comercio, India pasó de importar menos del 2 por ciento de su crudo desde Rusia a más de un tercio por efectos de la guerra, convirtiendo a Moscú en su principal proveedor en parte gracias a descuentos ofrecidos por el Kremlin.

Desde Nueva Delhi se justificó el aumento de compras de crudo ruso alegando que"los suministros tradicionales fueron desviados hacia Europa tras el estallido del conflicto" en Ucrania. El lunes, en una declaración más extensa, India había acusado a Occidente de “hipocresía”, señalando que, tanto Europa como Estados Unidos, también mantienen su comercio con Rusia, particularmente en sectores como el gas o el uranio.

Diplomacia arancelaria

Con esta tarifa, el objetivo declarado de Washington es reducir la capacidad de Moscú para financiar su ofensiva militar en Ucrania, con India siendo considerado uno de sus principales benefactores. “Compran la mayoría de su equipamiento militar a Rusia y también son, junto con China, los mayores compradores de su energía”, afirmó Trump recientemente en redes sociales. “Y esto, mientras el mundo pide que Rusia detenga su guerra en Ucrania”, agregó.

Esta semana, Trump ya había adelantado su intención de elevar "sustancialmente" los aranceles a los productos indios, pero la ofensiva contra el país comenzó formalmente el 30 de julio, cuando Trump calificó su economía de "muerta" tras asegurar que había hecho "muy pocos negocios" con el país. "No me importa lo que India haga con Rusia. Por mi, pueden derrumbar sus economías muertas juntos", escribió en sus redes.

Hasta entonces, la administración del republicano buscaba reducir las percibidas "barreras comerciales" con India, pero se mantenían cercanos a nivel diplomático. Durante una reunión en la Casa Blanca, en febrero, el primer ministro indio, Narendra Modi, había reiterado su deseo de que India se convierta en una de las economías más avanzadas del mundo, con Estados Unidos como socio clave. “En el idioma de América, esto es ‘Make India Great Again’ (Hacer a India grande de nuevo), MIGA”, expresó Modi. “Cuando India y Estados Unidos trabajan juntos, MAGA más MIGA se convierte en una ‘mega alianza por la prosperidad’”, dijo el indio, para el disfrute de Trump.

Las principales exportaciones indias a Estados Unidos incluyen teléfonos inteligentes, productos electrónicos, medicamentos y diamantes. La reconocida marca Apple, por ejemplo, fabrica sus iPhones en India. Con los nuevos aranceles, es probable que estos bienes se encarezcan para los importadores estadounidenses.