Después de más de una década de ausencia, Limp Bizkit regresa a la Argentina y confirmó un show en Buenos Aires. Será el 16 de diciembre de 2025, en el Parque Sarmiento, como parte de su gira mundial Loserville Tour, que ya pasó por Estados Unidos y Europa y ahora desembarca en América Latina.

Dónde comprar entradas para ver Limp Bizkit en Buenos Aires

Los tickets estarán disponibles a través del sitio EntradaUno.com

Venta general: desde el jueves 8 de agosto a las 13

Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda activar alertas y tener los datos de pago listos para no quedarse afuera.

Quiénes son los artistas invitados al Loserville Tour

El show en Buenos Aires no será solo una cita con Limp Bizkit. La banda compartirá escenario con artistas invitados como:

YUNGBLUD , figura del punk alternativo británico

, figura del punk alternativo británico 311, históricos del rock californiano

históricos del rock californiano Ecca Vandal, referente del rock alternativo y voz emergente del género

referente del rock alternativo y voz emergente del género Slay Squad, conocidos por su fusión de trap y metal

conocidos por su fusión de trap y metal Riff Raff, rapero excéntrico con base en el under estadounidense

Un regreso esperado por toda una generación

Formados en Florida a mediados de los 90, Limp Bizkit marcó a toda una generación con su mezcla explosiva de rap, metal y provocación. Su regreso no es solo un revival: es la confirmación de que la rabia adolescente, el sonido crudo y la rebeldía aún resuenan fuerte.

