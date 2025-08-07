El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos del Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondientes a junio, que muestran una suba interanual del 6,8%, consolidando un repunte sostenido en el sector. En el acumulado de los primeros seis meses del año, la actividad minera registra un avance del 2,5% respecto al mismo período del año anterior.



Si se observan las cifras en clave coyuntural, el índice desestacionalizado tuvo una variación positiva del 3,3% respecto a mayo, mientras que el indicador de tendencia-ciclo creció un 0,6%, señalando una trayectoria ascendente, aunque moderada.



El crecimiento del sector se explica en buena medida por el dinamismo en la extracción de petróleo y gas, que mostró una mejora del 7,5% interanual en junio, y un alza acumulada del 2,4% en lo que va del año. Si se discrimina por tipo de extracción, el petróleo crudo creció un 16,9% interanual, impulsado por el avance del no convencional, que registró una suba del 26,8% frente al modesto 3,6% del convencional.

En paralelo, la extracción de gas natural también mostró señales positivas: el volumen total se incrementó un 7,6% en junio, con mejoras tanto en la variante convencional (+6,3%) como en la no convencional (+8,3%). Pero el dato más explosivo del informe lo aporta el carbonato de litio, cuya producción se incrementó un 24,2% interanual en junio, y acumula un impresionante 70,4% de crecimiento en lo que va del año. En total, se beneficiaron 7.