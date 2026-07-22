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Sociedad

Fue pintado por el artista urbano TvBoy

Vandalizaron en Barcelona el mural dedicado a Ferran Torres, el verdugo de Argentina en la final del Mundial

La obra se encontraba en el popular barrio barcelonés de Gràcia. El mural mostraba al jugador del Barça con la camiseta de la selección española, dándole un beso a la Copa del Mundo.

Vandalizaron el mural de Ferran Torres en Barcelona. Redes Sociales

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