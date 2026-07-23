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Los homenajes a desaparecidos en La Perla
Nélida Noemí Moreno, José Luis Goyochea, Rosa Cristina Godoy y Carlos Cayetano Cruspeire tendrán finalmente su despedida en los lugares donde militaron y fueron secuestrados.
23 de julio de 2026 - 00:24
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