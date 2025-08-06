La Policía Federal que conduce la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich intentó desalojar por la fuerza a los trabajadores de la planta de energía de Industrias Secco, en el partido de San Martín. Pero intervino el Ministerio de Trabajo provincial y habrá quince días de conciliación obligatoria.

La policía ingresó esta mañana al lugar, junto al camino del Buen Ayre, y trató de desalojar con violejcia a los trabajadores despedidos que ocupaban el predio, en reclamo de su continuidad laboral, y a sus compañeros que desempeñaban sus tareas habituales. Los trabajadores son representados por la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina (FETERA), enrolada en la CTA.

La planta estaba funcionando normalmente, pero los efectivos no distinguieron entre quienes estaban trabajando y quienes realizaban una medida de visibilización del conflicto, que se arrastra desde hace ya más tres meses.

Todo comenzó en abril pasado, cuando treinta trabajadores recibieron sus respectivos telegramas de despido, sin mediar causa alguna. Algunos operaban la planta de biogás y otros, con base allí, trabajaban en el restablecimiento del servicio eléctrico ante emergencias climáticas. La sospecha generalizada es que el objetivo de la empresa es remplazar a los de planta por precarizados, para bajar costos.

Los trabajadores, que están acostumbrados a la compañía pacífica de la policía bonaerense en el perímetro del predio del CEAMSE, afirman que es la primera vez que se presentan fuerzas federales y que, además, ingresan. Sostienen que esto se debe a que la empresa realizó una denuncia penal en su contra y viene dialogando con Bullrich.

Las planta en cuestión es una generadora de electricidad, ubicada junto a las montañas de basura, porque la basura genera gas metano y los trabajadores convierten esa sustancia, también denominada biogás, en energía eléctrica. El CEAMSE recibe alrededor del ochenta por ciento de la basura producida por el AMBA.

Día de furia bullrichista

Según contó a Buenos Aires/12 el delegado sindical Ariel Moreno, «hay más de cincuenta efectivos que no dejan que nadie entre ni salga. Hay trabajadores que tienen que entrar a cumplir sus funcciones porque empieza el turno y no pueden hacerlo. Hay al menos cuatro trabajadores detenidos, Héctor Santillán, Luciano Morrón, Diego De la Vega y Matías Beraldi. Están en el camión y no sabemos a dónde se los llevan».

Lo más grave, sin embargo, era la situación de los dos trabajadores que realizaban tareas en altura. Dos de ellos estaban subidos a transformadores, a unos ocho metros, y los policías amenazaron con subir y tirarlos. Al menos uno de ellos, soga en mano, amenazó con ahorcarse desde allí, a modo de respuesta.

Por la gravedad de los hechos ocurridos, el Ministerio de Trabajo provincial convocó a una audiencia urgente. Allí se resolvió retrotraer la situación al 25 de abril. Por los próximos quince días hábiles, el sindicato debe abstenerse de realizar medidas de fuerza y la empresa debe cumplir con todas sus obligaciones legales.

El expediente se abrió en esa fecha, bajo el número EXP 2025-27803456, por los treinta despidos. En la reciente resolución ministerial consta que los trabajadores "fueron objeto de maltratos, agresiones y detenciones arbitrarias dentro de su lugar de trabajo por parte de las fuerzas federales".

Desde abril a la fecha, la empresa se mostró inflexible con los planteos de los trabajadores, que recibieron de buen grado la novedad de la conciliación pero dudan de la voluntad conciliadora de su contraparte.

Amigos de Menem

Industrias Juan F. Secco pegó el salto en los ’90 al calor de los contratos con el Estado nacional gracias a las relaciones de su dueño, Jorge Balan, con el entorno del Presidente Carlos Saúl Menem.

Hoy opera en electricidad, extracción de litio, compresión de gas y alquiler de maquinarias. Tiene negocios en Chile, Uruguay, Brasil y hasta en Vaca Muerta.

Es también una de las principales empresas de Santa Fe, donde Balan tuvo amistad, y sociedad, con Roberto Gazze, uno de los jerarcas del grupo Vicentin SAIC, procesado por estafas y malversación de fondos. A la vez, los trabajadores de Secco aseguran que Balan tiene una causa abierta en Uruguay por presunto lavado de dinero.