Las fuerzas de seguridad desplegaron un desproporcionado operativo policial y reprimieron con hidrantes y gases lacrimógenos la movilización multisectorial que tuvo lugar este miércoles frente al Congreso, convocada para protestar contra los vetos al aumento a las jubilaciones, la moratoria y discapacidad que firmó el presidente Javier Milei. En simultáneo a la sesión especial impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados, columnas de jubilados, universitarios, médicos del Garrahan y trabajadores estatales de organismos como el INTI, el INTA Página/12
La Policía Federal reprimió la movilización multisectorial frente al Congreso
Para el que protesta el gobierno solo tiene hay golpes, gases y palos
Participaron jubilados, trabajadores de Garrahan, INTA, INTI, Vialidad y Abuelas de Plaza de Mayo que pidió por el Banco de Datos Genéticos. El ataque a fotógrafos y periodistas.
