Las fuerzas de seguridad desplegaron un desproporcionado operativo policial y reprimieron con hidrantes y gases lacrimógenos la movilización multisectorial que tuvo lugar este miércoles frente al Congreso, convocada para protestar contra los vetos al aumento a las jubilaciones, la moratoria y discapacidad que firmó el presidente Javier Milei. En simultáneo a la sesión especial impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados, columnas de jubilados, universitarios, médicos del Garrahan y trabajadores estatales de organismos como el INTI, el INTA Página/12