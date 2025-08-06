Matías Jurado, el posible asesino serial detenido por matar a personas en situación de calle en San Salvador de Jujuy fue declarado imputable por la Justicia que le dictó la prisión preventiva por 4 meses, reveló el fiscal del caso, Guillermo Beller: "El Procurador ya adelantó algo que es importante para la investigación que es que él puede ser imputable y por eso se hizo la audiencia imputativa; él decidió declarar, se le pidió la prisión preventiva por el plazo de 4 meses y ahí empieza la investigación que a los ojos del derecho penal es imputable".

Beller agregó que Jurado "se limitó a declararse inocente y que ninguno de los hechos que le hicieron conocer se le pueden atribuir; trató de dar explicación de alguna de las cosas pero no pudo justificar haber estado con las personas que estuvo, por qué tenía esas cosas y esa cantidad de celulares". Sostuvo también que "no hay nada que indique que se conocía con las otras personas. Hay que hacer nuevas excavaciones, rastrillajes. Hay muchísimo por seguir investigando: "Tenemos cinco personas vinculadas a Matías Jurado, pero hay más personas desaparecidas y muchas de ellas tiene las mismas características. No descartamos nada".

La declaración de la familia

Según trascendió, el sobrino de 16 años que vivía con Jurado declaró ante la justicia y nombró a otros familiares, como a una tía y un primo, a quienes le comento en una reunión que estaba muy nervioso porque su tío “mató a otro anoche”. Como esto sucedía los viernes, el sobrino se iba. Se lo había contado a otro primo quien fue un viernes a ver si eso era verdad, porque no creían lo que les había contado el adolescente. Ese otro primo fue un viernes, tocó la puerta y le abrió su tío, quien le habría dicho “pasá, ¿querés ver a una persona muerta?”. Como la casa estaba llena de sangre, el joven huyó.

Las sospechas

El jujeño es investigado por los crímenes de Jorge Anachuri y es sospechado por ser el presunto homicida de Juan Carlos González (60 años), Juan José Ponce (51 años), Miguel Ángel Quispe (61 años) y Sergio Alejandro Sosa (25 años).

El martes pasado se efectivizó un segundo allanamiento en el domicilio de Matías Jurado, en el que se encontraron nuevos restos óseos. Ya en la primera pesquisa se habían obtenido rastros de pieles y prendas de vestir parcialmente quemadas.

De esta forma, crecen las sospechas sobre el único sospechoso por el crimen de Anachuri y de los otros fallecidos. Sin embargo el fiscal del caso, Guillermo Beller, afirmó que todavía se esperan "los resultados de análisis de ADN para agravar la imputación".

Perfil del sospechoso

Matías Jurado vive en el barrio de Alto Comedero, también ubicado en la capital jujeña, y está imputado por la desaparición de hombres adultos que estaban en situación de calle o padecían discapacidades.

A pesar de que no se ha confirmado que Jurado sea el homicida de ninguno de los cinco hombres desaparecidos, el hombre de 37 años tiene 3 antecedentes penales por robos. La primera sucedió cuando tenía tan solo 17 años y luego reincidió en 2017 cuando cayó por robo agravado. Por último, en 2018 fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión pero recuperó su libertad condicional en 2020.

El sobrino de Jurado también lo incriminó. Por medio de una declaración en Cámara Gesell, el menor de edad indicó que los días viernes su tío les prometía alcohol o posibilidades laborales a sus víctimas (hombres en situación de vulnerabilidad) y con esas excusas los llevaba hasta su hogar. Según los involucrados en la investigación, el testimonio del familiar del sospechoso coincide con los rastros encontrados en la vivienda de Jurado.

Otros vecinos del barrio Alto Comedero lo caracterizaron como violento, temible y solitario. "Era un poco violento, amenazaba a la gente", reconoció de forma anónima uno de ellos. Otro hombre que no dio su identificación complementó que "siempre salía con el machete, nos amenazaba a todos. Decía que hacíamos ruidos. Los viernes prendía fuego. Mi mamá está asustada".