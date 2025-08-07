El juicio contra el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel Sengurt, acusado por violentar sexualmente a dos adolescentes en su consultorio profesional de la ciudad de Salta, comenzará este jueves 7 de agosto.

El odontólogo está imputado por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente de 15 años y abuso sexual simple (continuado) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra joven que tenía 16 años al momento de los hechos.



El juicio será presidido por el juez Maximiliano Troyano. Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal Federico Obeid. Los codefensores del acusado son Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto. El abogado querellante es Luciano Romano.

Abrebanel llega al juicio con prisión preventiva. Está acusado desde 2023, cuando una chica de 15 años contó que había sido vulnerada en su integridad sexual por el profesional, el 6 de febrero, cuando asistió a una consulta.

Ese día la adolescente ingresó sola al consultorio, pero había acudido con su mamá y con la hermana mayor, quienes la esperaron en el hall del edificio.

La chica pudo hablar del abuso recién un mes después, cuando tenía otro turno con el dentista y tuvo que explicar por qué no quería regresar. Le dijo a su familia que Abrebanel la había amenazado "para que no le diga a la madre".

El caso tuvo gran repercusión pública en ese momento porque al enterarse del abuso, la familia, además de radicar la denuncia, escrachó al dentista en su consultorio, ubicado sobre la calle 20 de Febrero. Abrebanel se fugó pero se entregó días después.

"Hay más chicas que han ido comentado situaciones vividas por Abrebanel", manifestó en aquel momento la tía de la adolescente.

De esta manera, después se sumó la denuncia de otra joven, hoy mayor de edad, quien relató que tras tomar conocimiento de que el dentista era buscado por abusar de una paciente, decidió contar lo que le había sucedido años atrás.

La joven sostuvo que, cuando tenía 16 años y acudía consultas con el odontólogo, en distintas oportunidades el dentista vulneró su integridad sexual. En ese momento solo atinó a dejar de asistir a las consultas.

Según las denuncias de las víctimas, Abrebanel cometió los abusos con el mismo modus operandi en su consultorio. Ambas eran adolescentes y pacientes habituales del profesional. Los hechos se cometieron además en un contexto de confianza y vulnerabilidad.

Durante el juicio, se prevé la declaración de las víctimas, familiares, profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), peritos psicológicos y testigos que podrían aportar elementos sobre el accionar del acusado y sobre otras situaciones similares que habrían sido vividas por jóvenes pacientes.