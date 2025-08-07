El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, se manifestó expectante en la previa a la marcha por San Cayetano y aseguró que será una congregación especial, no solo por el contexto económico y político, sino por ser la primera sin el papa Francisco.



Ante la pregunta de la 750 sobre las expectativas de la jornada, Godoy comenzó señalando: “Va a ser multitudinaria esta marcha por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Y que aúna todo el rechazo a las políticas de saqueo y entrega de este Gobierno”.

Así, recordó, la marcha tendrá una primera instancia de movilización en el santuario de San Cayetano de Liniers, ubicado en Cuzco 150; pero que luego se extenderá en una larga marcha hacia Plaza de Mayo en un contundente gesto político “para culminar en un gran acto de reclamo al Gobierno”.

Además, dijo: “No es solo pedirle a San Cayetano o expresar la espiritualidad. En una fecha especial, porque va a ser la primera vez que se hace sin Francisco. Y esto tiene una significación particular. Porque fue él el que planteó esta consigna de tierra, techo y trabajo frente a este capitalismo de descarte”.

Neoliberalismo que “en Argentina se ha exacerbado con Macri y Milei, que han multiplicado la pobreza aunque dicen que la reducen”. “Porque dice que la reduce de los mismos números a los que la elevó él”, explicó.

En este contexto, dijo, los actos de resistencia al Gobierno han aumentado en su cantidad e intensidad: “Si la represión en estos primeros meses del año hoy tiene el mismo nivel de intensidad, la misma cantidad de detenidos, que en todo el 2024, es producto de que ha crecido la movilización”.

“Y por eso tienen que aumentar la represión. Porque su propuesta económica fracasa. Y por más de que venga el FMI con millones de dólares, es tal la angurria de estos grupos financieros, que se han fugado más de 12 mil millones de dólares en menos de dos meses”, afirmó.

Y dijo: “Porque saben que esto ha fracasado. Por eso el JP Morgan dice que hay que ir a especular a otro lado porque esto se fue a la mierda. Por eso lo único que le queda al Gobierno es reprimir”.

“Y la movilización de hoy, si bien es cierto que hay sectores dirigenciales que terminan siendo funcionales, el hecho de que sea tan masiva, demuestra que hay una continuidad del plan de lucha”, añadió.

Finalmente, consultado sobre la denuncia penal que le hizo al Presidente Javier Milei, explicó: “En esta reforma del Estado que hace el Gobierno destruyen organismos que tienen que ver con las necesidades de la población, pero fortalecen y aumentan el presupuesto en áreas represivas”.

“La SIDE es un buen ejemplo en esta sentido. ¿Para qué? No para la defensa nacional, sino para inteligencia interna para reprimir. Y lo están haciendo de manera ilegal. Por eso que con Yasky, que estamos siendo vigilados de manera descarada, hemos denunciado esta situación para que el Congreso y sus comisiones aborden el tema. Hay que ponerle límites a este Gobierno criminal”, concluyó.

