La aclamada serie de Netflix, Merlina (Wednesday), regresó esperada por muchos en su segunda temporada, marcada por la notoria ausencia de Percy Hynes White, quien interpretó el papel de Xavier Thorpe. Los fanáticos se sorprendieron al descubrir la salida de uno de sus personajes favoritos y sus consecuencias.

La decisión de retirar al personaje

Desde el primer episodio de la segunda temporada, se menciona la ausencia de Xavier Thorpe de Nevermore. El director Barry Dort, interpretado por Steve Buscemi, indica que el personaje ha sido transferido a la Academia Reichenbach en Suiza. Según la ficción, esta medida fue tomada por el padre de Xavier, Vincent Thorpe, tras los turbulentos eventos que mancharon la reputación del joven estudiante al ser falsamente acusado de asesinato en la primera temporada. Esta salida no solo elimina la tensión romántica entre Wednesday y Xavier, sino que también permite que la serie explore nuevas direcciones argumentales.

Las controversias personales del actor

La realidad a veces resulta más compleja que la ficción, y esto se refleja en las circunstancias que rodearon la salida de Hynes White de Wednesday. En enero de 2023, el actor canadiense fue acusado de agresión sexual y racismo, denuncias que él negó, calificándolas de parte de una campaña de desinformación que también afectó a su entorno cercano. Tras estos hechos, Hynes White dejó la serie en mayo de 2024, mientras que Netflix mantuvo una postura reservada y no emitió declaraciones al respecto.

El impacto en la serie y el futuro de los personajes

La salida de Hynes White representa un cambio en la dirección de Wednesday. La historia de su personaje, Xavier Thorpe, concluyó de manera abrupta, y ahora la serie introduce nuevos personajes y líneas argumentales que expanden el universo narrativo. Según declaraciones del elenco, incluida Jenna Ortega, la incorporación de estos nuevos personajes contribuirá a diversificar la historia. La trama pondrá un mayor foco en la relación entre Wednesday y Tyler, anticipando desarrollos y giros para las próximas temporadas.

Los primeros episodios de la segunda temporada de Wednesday ya están disponibles en la plataforma de Netflix.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.