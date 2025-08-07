La diputada nacional del Frente de Todos Sabrina Selva destacó el consenso alcanzado en la Cámara de Diputados para avanzar en proyectos clave como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y la derogación de decretos que apuntaban al vaciamiento de organismos estatales.

“La sesión de ayer fue muy importante. A través de mucho consenso y mucho trabajo parlamentario logramos avanzar en temas muy relevantes”, resumió la legisladora en diálogo con la 750.

La diputada celebró que se haya logrado revertir varios decretos del presidente Javier Milei que, según denunció, “utilizaba a través de Federico Sturzenegger para desguazar organismos muy importantes para el desarrollo de Argentina como el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos”.

Para Selva, la jornada legislativa expuso una vez más “el relato que intenta construir el Gobierno”, que según expresó, justifica los vetos presidenciales con el argumento del equilibrio fiscal: “Se intenta instalar que el superávit está por encima de todo”, cuestionó.

La diputada se mostró esperanzada con la posibilidad de insistir en el Congreso con leyes que ya fueron sancionadas, pero luego vetadas por el Ejecutivo: “Creo que ayer se demostró que la mayoría de los diputados y diputadas acompañaron en este tipo de leyes que tienen que ver con, ni más ni menos, la gente. Son proyectos fundados y no tienden al desequilibrio fiscal”.



Por último, Selva llamó a replantear las prioridades del Gobierno en la distribución del presupuesto nacional: “Nosotros queremos que haya prioridad en este Gobierno en el reparto del presupuesto, que destine menos plata a la SIDE y más a los jubilados y a los discapacitados; que en vez de ahorrarle impuestos a los sectores más ricos del país lo destinen a financiar a los sectores más vulnerables”, concluyó.