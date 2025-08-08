Harvest 5 puntos

Gran Bretaña/Alemania/Grecia, 2024.

Dirección: Athina Rachel Tsangari.

Guion: Athina Rachel Tsangari y Joslyn Barnes, basado en la novela homónima de Jim Crace.

Fotografía: Sean Price Williams.

Música: Nicolas Becker.

Intérpretes: Caleb Landry Jones, Harry Melling, Rosy McEwen, Arinzé Kene, Thalissa Teixeira, Frank Dillane.

Duración: 134 minutos.

Estreno: exclusive en la plataforma MUBI.

Pionera de la llamada Nueva Ola Griega o Greek Weird Wave, que lanzó a la fama a Yorgos Lanthimos, de quien fue su productora, Athina Rachel Tsangari se forjó una reputación con sus tres largometrajes iniciales: The Slow Business of Going (2000), Attenberg (2010) y Chevalier (2015), habladas en su idioma de origen. Para su cuarto largometraje, estrenado el año pasado en el Festival de Venecia, eligió adaptar una novela del británico Jim Crace y rodar en escenarios naturales de Escocia, con actores de la región. El problema de Harvest (Cosecha), que ahora llega a la plataforma MUBI, es que su deliberada universalidad folk, que prescinde de épocas y espacios geográficos precisos, la vuelve una alegoría indeterminada, sin un objetivo puntual más allá de los obvios cuestionamientos al poder feudal y patriarcal.

La película se inicia como un canto a la naturaleza, con un hombre joven que recorre un paisaje virgen, de ensueño, y se sumerge en él de todas las maneras posibles: se lanza desnudo a nadar al lago, pero también se alimenta de los musgos que crecen en las ramas y celebra extasiado la transformación de una crisálida en mariposa. Ese mundo, sin embargo, no es tan bucólico como parece: tiene dueño, que está dispuesto a derribar los árboles si solamente están allí para producir sombra. Y la sombra no da rédito.

En ese edén pre-industrial, que está a punto de dejar de serlo, los habitantes de ese pueblo sin nombre se dedican a levantar una cosecha cada año más magra. El señor de la comarca, Master Kent (Harry Melling), se apoya en su amigo de toda la vida, Walter Thirsk (Caleb Landry Jones), para manejar la comunidad, pero le esconde que es su primo lejano (Frank Dillane) el heredero de esas tierras, para las que tiene ideas que no contemplan a los hombres y mujeres que las trabajan. Lo que parecía un paraíso no tardará en convertirse en un infierno de injusticias y violencias varias, a las que no es ajeno un erudito cartógrafo (Arinzé Kene), que dice ser neutral pero cuyo trabajo no hace sino mapear la tierra para quienes se arrogan su propiedad, sin tener en cuenta a quienes la habitan y la cuidan.

Los estereotipos y maniqueísmos están a la orden del día en Harvest, a tal punto que el villano llega al pueblo como lo haría en un western: vestido y rodeado de hombres de negro, cabalgando despacio para infundir miedo. A esa referencia estrictamente cinematográfica, la directora Tsangari le suma citas plásticas, como esos grandes planos generales de los labriegos en los campos que parecen salidos de los cuadros de Pieter Brueghel el Viejo. La fotografía de Sean Price Williams se luce con la textura del Super 16mm, que le aporta a la película una sensorialidad analógica, pero no es suficiente para compensar la endeblez dramática del film, que en su vaguedad por momentos parece habitado por hippies viejos y cansados en lugar de campesinos expoliados.