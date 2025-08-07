La Plataforma Audiovisual Bonaerense BAFILMA sumó a su catálogo distintos títulos que invitan a reflexionar sobre temas de actualidad, como la salud pública frente al neoliberalismo, la memoria de la última dictadura, la identidad y la defensa del universo a través de la animación.

Con una fuerte apuesta al documental, “La insubordinación de los privilegiados" de Nicolás Kreplak indaga en los efectos del neoliberalismo sobre la salud de las personas, y expone el conflicto entre el derecho a la salud y los intereses deshumanizantes de la “industria de la enfermedad”. A partir de testimonios de pacientes, profesionales y referentes políticos y sociales, la película desarrolla distintas miradas y busca ofrecer una reflexión colectiva para proponer una transformación del sistema de salud. Kreplak, actual ministro de Salud bonaerense, combina su experiencia en gestión pública con su interés particular por el documental como herramienta de divulgación y pensamiento crítico.

Para el mes de agosto la plataforma bonaerense también incluyó propuestas como “Vigía Planetario”, de Daniel Duche, una serie animada en la que un héroe interestelar enfrenta injusticias a lo largo y ancho de la galaxia; “La Escuelita. Historias del terrorismo de Estado de Bahía Blanca”, de Rodrigo Caprotti, un documental sobre el centro clandestino de detención que funcionó en el V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, con testimonios que reconstruyen secuestros y desapariciones.

Ttambién forman parte de la programación “Scafati. Palabra pintada” de Silvana Díaz Coppoletta, un retrato documental íntimo del ilustrador y escritor Luis Scafati, atravesado por el arte, el exilio y la vida en Mendoza junto a su compañera Marta Vicente; “Ojos que no ven… Movimiento Espartaco” de Ana Caride Burgos, que cuenta el viaje personal y político en el que Malena Sessano se embarca para reconstruir los lazos rotos por el exilio. Hija de Carlos Sessano, uno de los fundadores del Movimiento Espartaco, el documental explora a través de Malena la historia de este colectivo artístico militante; y, por último, “Vida de perros, Sinnombrehumano” de Lorena Jozami, que sigue el recorrido urbano de un perrito en Santiago del Estero que pierde a su dueña. Cada parada del recorrido del animal muestra, desde su perspectiva, diferentes espacios públicos de Santiago del Estero: tribunales, la universidad, el hospital, el cementerio, el mercado.

La plataforma cuenta con más de 500 títulos entre películas, series y cortometrajes, y es considerada un archivo audiovisual bonaerense, además de un registro de profesionales y un catálogo de locaciones de fácil acceso para la industria. Disfrutar del catálogo es gratuito, y puede hacerse al registrarse en la web de BAFILMA

