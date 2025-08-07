León Gieco se fue de la Argentina en 1980. Como la de muchos, su partida fue el corolario de una situación que se había empezado a tornar insoportable desde marzo de 1976. Según le contó al periodista Cristian Vitale, a finales de la década de los setenta comenzó a girar por el interior del país para escapar del clima opresivo que se vivía en Buenos Aires y en dos años protagonizó "como 600 conciertos". Uno de los primeros fue en la Universidad de Luján, la UNLu.

En una entrevista publicada por Página/12 en marzo de 2006, el cantautor elige la anécdota escapándole al azar. Quiere contar algo y lo hace.

--Vino a buscarme un tipo a casa y me dijo “esto es una caza de guantes blancos... hay un auto abajo y si yo no aparezco, suben”.

--¿Cuál era el propósito?

--Me dijo “te vengo a invitar a que vayas al Primer Cuerpo de Ejército porque te quiere ver el general Montes..., lo único que te pido es que te pongas saco y corbata”.

--¿Tenía traje?

--No. Llamé a Oscar Moro, le pedí uno y me fui con el traje de él, que me quedaba medio grande, a ver a Montes a las 7 de la mañana. El general tenía un télex y me dijo “usted está cantando ‘Cachito cierra las escuelas’” –se confundió Cachito, campeón de Corrientes con una estrofa de La cultura es la sonrisa– y me recomendó, con una pistola en el escritorio, “no vuelva a cantarla porque yo mismo le vuelo la cabeza..., así que ya se retira”. Todo fue de parado y en medio minuto. Caminé hacia la puerta, la abrí y, antes de salir, me dijo “usted nunca estuvo acá”.

Gieco armó la valija y se fue a Los Ángeles, donde despejó la cabeza para volver con un disco con el que renovó parte de su sonido y grabó algunas de sus composiciones más recordadas. Se llamó Pensar en nada y allí aparecía la canción que había inquietado al General José Montes.

A la Universidad Nacional de Luján la cerraron el 20 de diciembre de 1979. El entonces ministro de Educación del gobierno de Videla, Juan Llerena Amadeo, argumentó el cierre con excusas administrativas y edilicias. Pero la comunidad universitaria recuerda que el verdadero motivo fue político ya que la casa de altos estudios representaba un proyecto de universidad popular incompatible con la lógica del régimen. Recién en 1984, ya recuperada la democracia, se concretó su reapertura.

El libro “66 historias que merecen ser contadas”, que con autoría del periodista Víctor Pintos y prólogo del propio Gieco saldrá editado a mediados de este mes, se recuerda que en las movilizaciones que rompieron con la monotonía de la quietud impuesta a bastonazos por la dictadura participaron personalidades destacadas de la cultura nacional como Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Adolfo Pérez Esquivel y el propio Gieco.

El periodista nacido en Olavarría anota que en aquellas horas había triunfado en Nicaragua la Revolución Sandinista, que para buena parte del continente sirvió como un faro para iluminar la salida de los regímenes dictatoriales que se habían instalado en Latinoamérica a comienzos de esa década. Argentina no era la excepción.

El ministro de Cultura de la Revolución Nicaragüense era el poeta Ernesto Cardenal, en quien Gieco se había inspirado para el andamiaje central de “La cultura es la sonrisa”, el tema que había provocado la advertencia a un Gieco, que por entonces ya era un cantautor reconocido que había editado cuatro discos.

“Sólo llora en un país donde la pueden elegir; sólo llora su tristeza si su Ministro cierra un escuela. Llora por los que pagan con el destierro o mueren por ella”, decía la estrofa que tuvo que ser arrancada de raíz para la edición del disco que tenía otros grandes temas, como el que le da nombre al disco, Bajo el sol de Bogotá, Soy un pobre agujero o Bajaste del Norte.

La lista negra con las más de 200 canciones prohibidas fue publicada por el Comité Federal de Radiodifusión en 2009. Ese mismo año, Gieco fue distinguido como Doctor Honoris Causa por el Consejo Superior de la universidad y en su discurso, definió el reconocimiento como “un premio por la vida” y recordó lo sucedido en aquellos años en los que su trabajo De Ushuaia a La Quiaca empezaba a tomar forma. Esa es otra historia.

“En aquel entonces, la universidad estaba cerrada por la dictadura. Yo vine a tocar a beneficio de los docentes, y ese acto me valió una citación del Ejército”, recordó Gieco y afirmó: “El premio que recibo hoy me recuerda que la música, en los peores momentos, también puede ser un acto de resistencia”.

La creación de la Universidad Nacional de Luján estuvo originalmente ligada al Plan Taquini, una política impulsada en los años 70 para descentralizar la educación superior. El objetivo era aliviar la concentración estudiantil en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y acercar la universidad pública a las realidades productivas de cada región. Pero esa lógica federal e inclusiva chocó de frente con los planes de la última dictadura.

Según datos oficiales, al momento del cierre, la universidad tenía 1626 alumnos y contaba con una planta de 375 docentes y 126 no docentes. Se habían egresado allí 192 estudiantes.