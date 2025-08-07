Verónica Walfisch es cantante, compositora y actriz. Después de muchos años de dedicarse al mundo del teatro y participar en programas de televisión (Muñeca Brava, Los Benvenuto, Impostores), se volcó de lleno a la música. Inició su camino como intérprete con un repertorio de canciones folklóricas de amor, “Noches de serenata”. Luego estudió piano y composición con Guillermo Pesoa, y por medio suyo conoció al bajista Federico Ghazarossian, a quien seguía por su fanatismo por Don Cornelio y la Zona. Desde hace tres años, Walfisch y Ghazarossian se presentan en formato dúo interpretando las canciones de ella. Bajo el título “Canciones para encontrarnos” ambos artistas ofrecen un concierto intimista que invita a “detenerse, suspender el tiempo y dejarse llevar por la belleza de las imágenes y la riqueza de sus melodías”.

De este modo, se presentarán este viernes 8 de agosto a las 20 en el Centro Cultural Leonardo Favio (Av.de Mayo 131, Lanús Oeste), con entrada gratuita; y el sábado 30 de agosto a las 17 repetirán en La Biblioteca Café (Marcelo T. de Alvear 1155). “Me gusta mucho la idea de encontrarse a compartir la música, como si fuera un fogón. El arte es una posibilidad de suspender el cotidiano tan hostil”, dice Walfisch, quien está ultimando los detalles de su primer disco solista. El álbum saldrá en septiembre y lo presentará el 27 de noviembre en Hasta Trilce. Con producción de Pesoa, el disco aún no tiene nombre pero cuenta con siete canciones propias con una impronta intimista y cálida. “Mi música es más bien minimalista, las letras tienen muchas imágenes. La idea es que el disco refleje ese minimalismo, esa sencillez y que acentúe lo que cada canción necesite”, precisa.

Algunas de esas canciones que reflejan el carácter sutil y sosegado de su música se pueden escuchar en registros en vivo en su canal de YouTube, como “Guantes” e “Insúa”. Otras, que se escucharán ahora en los conciertos, se titulan “Algo”, “Búfalos” y “Ciruelas”. “Y vamos a tocar ‘Imagen proyectada’, de Don Cornelio. Fede toca el contrabajo en un momento él sol y yo toco también algunas canciones sola; siempre hay como un mezcladito y alguna que otra historia, algún texto o alguna cuestión que tiene que ver con las canciones”, adelanta Walfisch sobre los conciertos. La propuesta se enmarca dentro de la música popular y presenta, según ella, “reminiscencias a ritmos populares de Latinoamericana”.

Antes cantaba rancheras, habaneras, boleros y milongas camperas tradicionales, pero ahora está abocada a la composición propia y a la experimentación. “Las canciones tienen que ver con el relato más que con la virtuosidad del piano. Estoy aprendiendo a tocar, pero no soy pianista. El piano me permite tensiones, texturas, cuestiones rítmicas, uso desde las escalas más graves a las agudas”, dice. Entre las múltiples influencias y referencias, Walfisch menciona a Charly García, Tchaikovsky, Chavela Vargas, José Alfredo Giménez, Lhasa de Sela y John Berger, entre otros. "A mí me gusta todo tipo de música y soy curiosa. Hay artistas que me han marcado. No sé cuál es la influencia real, pero quizá todo lo hace”, sostiene. “También el cine y el teatro. Un viaje o una charla con un amigo también te pueden influenciar. Me interesa estar permeable a la belleza y a las cosas que te dan sensibilidad. Cada uno es un instrumento que resuena de manera distinta frente a los estímulos”.

-¿Aparece la actriz en los conciertos?

-Mis canciones son relatos que generan un combo con el piano, la voz, las letras y la interpretación. Es como una unidad, un devenir. Cuando estás cantando la interpretación también sucede, aunque sean mis canciones, y ahí aparece la actriz. Hay una confluencia entre el teatro y la música. En teatro uno juega a ser otro y cuando canto también interpreto una historia. A medida que fui componiendo me fui soltando y dando el permiso de cantar actuando, jugando con el estilo, el tono, el carácter. Eso me enriquece y me facilita. Aunque mi laburo fue de actriz, canté siempre, desde chiquita. Empecé a cantar con más regularidad cuando empecé a componer. La actuación te permite soltarte en todos los frentes, incluida la voz. Por eso, el escenario es un lugar súper familiar para mí, no siento temor o extrañamiento.