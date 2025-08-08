La Orquesta Utópica comienza mañana (sábado), a las 21, en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645) Encuentros Utópicos, su ciclo de escenarios compartidos, en este caso junto al quinteto Flammarion. "Distintas propuestas del Nuevo Tango se encuentran y potencian para disfrutar de una noche inolvidable, aseguran desde la Orquesta, que también lanzó una campaña de membresías, con tres categorías, desde los 4.000 pesos mensuales. "Con un pequeño aporte mensual, además de recibir regalos y beneficios, nos vas a ayudar a que podamos seguir produciendo material con la calidad que ya conocés", dicen en la página web de la Orquesta.

Con una formación de orquesta típica, integrada por voz, 3 bandoneones, 4 violines, viola, violonchelo, guitarra, piano y contrabajo, Orquesta Utópica interpreta música de autoras y autores rosarinos contemporáneos.

En su haber hay diez años de trayectoria y tres producciones discográficas: Contracorriente (2016), 147 (2018) y Cortafuego (2023), además de una miniserie audiovisual. Es una de las agrupaciones más distinguidas del Nuevo Tango del país.

La Utópica, como la conocen sus seguidores, está integrada por Gustavo Di Giannantonio, Gabriela Cocilovo, Inés Dotto y Albertina Conde, en violines; María Jesús Bonel, en viola; Romina Vega Soto, en violoncello; Sebastián Jarupkin, Guido Gavazza y Martín Carr, en bandoneones; Martín Tessa, en guitarra; Federico Abelli, en piano; Mariano Sayago, en contrabajo y la voz de Sofía Maiorana. Los arreglos y dirección musical están a cargo de Tessa y Jarupkin.

En el espectáculo de este sábado, compartirán escenario con el Flammarion es un joven quinteto de tango rosarino formado en 2023 que apuesta principalmente al fortalecimiento de la tradición tanguera a través de la interpretación de clásicos y, sobre todo, mediante la constante creación de nuevas obras.

El conjunto reemplaza el bandoneón de la formación clásica de quinteto por el clarinete, lo que le permite abordar otros matices y géneros de la música argentina y conseguir así una nueva sonoridad. Está integrado por Valentín Sambuelli (piano, composición y arreglos), Facundo Jaimes (guitarra, composición y arreglos), Iván Kremenetzky (clarinete), Maia Bozikovic (violín) y Juan Manuel Ortiz (contrabajo).

Las entradas están a la venta en boletería del CCA y en ticketsforlovers.com.

En cuanto a la Comunidad Utópica, el pianista de la Orquesta Utópica, Federico Abelli, aseguró que esta iniciativa apunta a garantizar la continuidad y posibilidad de hacer fechas de la agrupación que tiene trece artistas en escena, ante el desfinanciamiento de la cultura del gobierno nacional.