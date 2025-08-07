La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este jueves dejar sin efecto los cambios en los establecimientos de votación realizados en la sección electoral número 61 del partido bonaerense de La Matanza. Esta decisión anula una medida adoptada por el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.



El fallo, firmado por los magistrados Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, se basa en una resolución tomada a fines de 2024, donde se estableció que cualquier modificación en la cartografía electoral debía posponerse hasta después del proceso electoral nacional.

En el dictamen, el tribunal consideró que el cambio dispuesto por Ramos Padilla fue "extemporáneo e imprevisto", ya que el propio magistrado había anticipado que convocaría a las agrupaciones políticas a una audiencia presencial para debatir los ajustes en el mapa electoral de La Matanza, una vez finalizadas las elecciones de 2025.

Según precisó la CNE "la medida del juez de primera instancia debe ser revertida para resguardar el derecho de los electores a conocer con anticipación la ubicación de sus lugares de votación, promover la participación y reducir el ausentismo".