“No vamos a bajar los brazos”, prometió la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a través de una carta abierta en la que acusó al gobernador jujeño, Gerardo Morales, de “genocida por goteo” y denunció al gobierno nacional de “darle beneficios a los que más tienen" a costa de "hambrear al pueblo”. “La crisis política la tienen ellos –advirtió-, y están desesperados porque teniendo todos los medios y la Justicia no son queridos por los humildes de la patria.”

A través de la misiva escrita de puño y letra, y titulada “Navidad para todos, no para unos pocos”, la diputada del Parlasur remarcó que tanto la administración de Morales como la de Mauricio Macri “no tienen forma de disimular que las detenciones son persecuciones políticas al kirchnerismo y a la oposición”.

Además, criticó al mandatario provincial de “acusar a los dirigentes de ser delincuentes” y “mandar a sus diputados y senadores a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, a las madres que cobran una asignación universal por hijo, a los ex combatientes de Malvinas y a los discapacitados”, a través de la recientemente sancionada ley de reforma previsional.

“Nosotros nacemos villeros y morimos por el país. Macri, Morales y sus empresarios amigos lo hacen por sus negocios para pocos, saquean el país, le dan beneficios a los que más tienen y hambrean al pueblo”, prosiguió y lamentó que “hace dos años Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una 'Navidad Sin Presos Políticos'”.

Para mostrar el agravamiento de la persecución en Jujuy, Sala incluyó en la lista de presos políticos a los 26 trabajadores despedidos del Ingenio La Esperanza, que el miércoles pasado fueron reprimidos y apresados por la Policía de Jujuy, y luego trasladados al Penal de Alto Comedero. “Todos ellos detenidos por defender los derechos de los trabajadores, por reclamar el pago de sus salarios y defender sus fuentes de trabajo”, criticó la dirigente.

A través de la misiva, Sala saludó a los integrantes de la Tupac Amaru también detenidos allí y envió un saludo especial a sus “queridos compañeros” Amado Boudou, Héctor Timerman, “Carlitos” Zannini, Fernando Esteche y Luis D’Delía, detenidos en prisiones bonaerenses, en el marco de la denunciada “persecución política” contra personas vinculadas al kirchnerismo. “Quien diría que con ellos, que vinieron a visitarme a la cárcel, nos saludaríamos de preso político a preso político”, reflexionó la líder de la organización barrial jujeña.

También les dedicó esas líneas “a los otros compañeros a los que no conozco personalmente pero que hemos levantado las mismas banderas por una patria más justa o en defensa de las tierras de los pueblos originarios”. Entre ellos incluyó al lonko mapuche Facundo Jones Huala y a otros más cuyas “familias están sufriendo esta terrible persecución”.

La misiva firmada “desde esta nueva cárcel a la que me mandaron en El Carmen”, Sala no dejó de destacar que “no olvidamos” a Santiago Maldonado, el joven hallado ahogado en el río Chubut después de una represión de Gendarmería, así como tampoco al joven mapuche asesinado en Bariloche, Rafael Nahuel. “Tenemos el ejemplo de las Madres, de las Abuelas. No vamos a bajar los brazos”, cerró Sala.