La construcción, uno de los pilares de la actividad económica nacional, sigue sin dar señales de recuperación. Uno de sus sectores clave, el de la venta de materiales, mostró muy malas cifras en julio. El Grupo Construya confirmó que la comercialización de insumos para la obra subió en julio de manera marginal, un 0,1 por ciento interanual, y cayó 0,47 por ciento contra el mes anterior, lo que muestra la continuidad del estancamiento del sector.

De esta forma, el acumulado de enero-julio de 2025 cerró 9,2 por ciento por encima del mismo período del año anterior, el cual estuvo marcado por una fuerte contracción dadas las medidas de gobierno tomadas en diciembre de 2023.

Los datos corresponden al julio el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman.

“En julio los despachos de insumos se mantuvieron en los niveles previos, reduciéndose la volatilidad que había generado el factor climático durante mayo y junio”, señalaron desde Construya.

La entidad que reúne a las principales empresas del sector señaló que “el nivel de obra privada pareciera sostenerse, pero no está logrando crecer y compensar la reducción de la inversión pública. En este contexto, la suba de las tasas de interés de las últimas semanas agrega un nuevo factor de preocupación”. Este dato es preocupante, dado que la baja en la marcha de la obra privada se conjuga con un parate total de la obra pública en todo el país.