Ariel Holan cambia el mediocampo de Central en la búsqueda de mejorar el juego ofensivo del equipo y más participación a Angel Di María. La idea del entrenador canaya es jugar con Enzo Giménez de volante por derecha y a cambio resigna un volante central, quizá Federico Navarro, y le devuelve la titularidad a Emanuel Coronel en el fondo. Pero lo confirmado por ahora para visitar mañana a Atlético Tucumán son los retornos de Facundo Mallo y Jaminton Campaz.

Holan ya probó con sacar a Fanco Ibarra del equipo. Luego volvió a incluirlo para desplegar la marca junto a Navarro. Lo que probó esta semana es sacar a Navarro para así delegar en Ibarra la tarea de la contención. Esta evaluación la hizo en los ensayos de fútbol de la semana y en la necesidad de encontrar nuevas ideas para el juego ofensivo del equipo, principalmente por el lateral derecho, donde se mueve Di María. Con Navarro afuera ingresó Coronel a la defensa para así trasladarse Enzo Giménez al mediocampo a la posición de volante por derecha. El técnico se dedice por jugar con solo un volante central. Pero no está definido que sea Navarro el que salga. Entre el ex Talleres e Ibarra saldrá el jugador que pierda la titularidad para jugar en Tucumán mañana a las 20.45 con la presencia de tres mil hinchas auriazules.

Holan tiene el resto del equipo definido con la vuelta de Mallo, tras una lesión muscular que lo sacó de los dos últimos partidos, en reemplazo de Juan Cruz Komar, mientras que Campaz recuperará su lugar en la formación en lugar de Giovanni Cantizano. Aunque a diferencia del defensor uruguayo, el delantero colombiano jugó el segundo tiempo del encuentro con San Martín de San Juan. De esta manera el once canaya será con Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Enzo Giménez, Ibarra o Navarro, Malcorra; Di María, Campaz; Veliz.

El plantel canaya entrena esta mañana en Arroyo Seco y luego se trasladará en avión a Tucumán para quedar a la espera del compromiso de mañana en el estadio Monumental José Fierro.