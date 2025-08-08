La calle Buenos Aires, en las cuadras aledañas a la parroquia San Cayetano, es como una miniferia. Un puesto al lado del otro con estampitas, imanes, velas, cuadros e imágenes del santo de la providencia. La oferta excede el rubro religioso: también hay tortas fritas, chipá, pelotas de fútbol, sahumerios y hasta billeteras de Boca y River. Más cerca del mediodía, también se venderán choripanes. Sin embargo, lo que más sale este jueves 7 de agosto son las espigas de trigo que simbolizan el pan y el trabajo. Esas se venden a dos por mil pesos. El año pasado, por el mismo precio te llevabas tres.

La hilera de fieles sale desde una de las puertas laterales, atraviesa la entrada a la iglesia y llega a la calle. Allí esperan quienes entran a rezarle a San Cayetano. Muchos se acercan a pedir por trabajo, otros tantos a agradecer por el que ya tienen. María Inés, reconoce que no viene todos los años, pero ahora “la cosa está brava” y vino a pedir para que su marido no pierda el empleo que tiene en una industria de la zona. Unos pasos más atrás, Juana quiere agradecer que sus dos hijos tienen trabajo, pero también pedir para que consigan “algo mejor”.

Para entrar a misa no hay que hacer fila, pero a media mañana la mayoría de los bancos están ocupados. La gente permanece parada en el fondo y sobre el ala derecha de la iglesia. A las 10, los gremios que forman parte de la Intersindical Rosario convocaron a una misa. Un rato antes, en las afueras de la parroquia, el monseñor Eduardo Martín reflexionó acerca de la jornada, diciendo que el pan y el trabajo siempre van de la mano, porque trabajo sin pan es explotación y pan sin trabajo sería humillación.

“El 40% de los trabajadores está en negro. Hay despidos y angustia por suspensiones. Todo eso hace que tengamos que bregar más para que se den las condiciones objetivas de parte del Estado y que cada argentino pueda ganar el pan con el sudor de su frente”, dijo ante los medios que hacían guardia en el lugar. “Creo que hoy quienes están con más angustia son los que tienen empleo y tienen temor de perderlo”, agregó.

Cerca de las once, una nutrida columna de organizaciones y movimientos sociales que concentró desde temprano en la Plaza del Che Guevara, llegaba marchando a las puertas de la parroquia con una bandera que sintetizaba el reclamo de la jornada: tierra, techo y trabajo. Encabezando la marcha, dos muchachos cargaban sobre sus hombros una imagen de San Cayetano con el niño Jesús en brazos. Por delante de ellos, un patrullero les abría el paso entre la gente.

Sobre la calle, el monseñor bendijo la marcha y encabezó un rezo multitudinario, biblia en mano. También dio la bendición, uno por uno, a los dirigentes, trabajadores y fieles que se le acercaban. Los presentes buscaban su palabra y Martín los invitaba a pasar a las misas, que se repetían cada una hora. En el tumulto, todos los seguían. Una suerte de influencer analógico, aunque la mayoría también se llevaba una foto con él.

Emergencia alimentaria

La peregrinación continuó por calle Buenos Aires, hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Pasado el mediodía se realizó un breve acto sobre la explanada, mientras que en la zona del parque hervían más de cincuenta ollas con guiso, que luego se repartió entre los presentes. Todo formaba parte de un mismo hecho político: la presentación en el Concejo de un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la ciudad. La iniciativa propone la creación de un registro municipal de comedores y merenderos populares; la instauración de una mesa de diálogo entre organizaciones, la Iglesia y el Estado; y la creación de un fondo municipal de asistencia para espacios sociocomunitarios.

“La situación empeoró dramáticamente. El gobierno dice que hay menos pobreza y en nuestros merenderos populares tenemos cada vez más gente que viene a buscar un plato de comida”, aseguró Hernán Sorrequieta, referente local de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). “Las organizaciones comunitarias no alcanzamos a dar respuestas y el gobierno nacional eliminó toda la ayuda alimentaria, sin ejecutar un peso de las partidas presupuestarias del Ministerio de Capital Humano. ¿Dónde está esa plata?”, cuestionó.

Bajo la Utep se resguardan y defienden, espalda con espalda, un universo variopinto de trabajadores: recicladores urbanos, feriantes, vendedores ambulantes, cadetes, cocineros y cocineras de comedores y merenderos. Trabajadores sin patrón que, por lo general, tienen ingresos de subsistencia. Se crearon sus propios trabajos y desde hace años luchan por ser reconocidos como trabajadores. Es decir, poder gozar de algún tipo de protección laboral o beneficio social. En su carta a los movimientos populares, el Papa Francisco los definió como “poetas sociales que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos”.

Por su parte, desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC), señalaron que el proyecto del gobierno nacional es “antagónico” con la historia argentina. “Este país tiene salida en la medida en que miremos para adentro y para abajo. Lo que se está haciendo es absolutamente al revés. Es un plan económico muy frágil que se sostiene en base a una viga maestra, que es el hambre de los jubilados y trabajadores. Eso es Milei, pero el pueblo no lo va a dejar pasar”, sostuvo Eduardo Delmonte, referente de la organización.

En tanto, Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, consideró que el acceso al trabajo digno es una “deuda” de los sucesivos gobiernos con la ciudadanía. Sin embargo, apuntó que la cuestión alimentaria es hoy lo que más apremia: “Es la principal demanda porque mucha gente no está teniendo ni siquiera para comer. Más de un 60% de niños y jóvenes no pueden acceder a una comida diaria y es fundamental que podamos movilizarnos y manifestarnos en ese sentido. Los comedores y los merenderos necesitan de presupuesto para poder alimentar a cada hogar de esta provincia que lo necesite”.

Las actividades continuaron durante la tarde. A las 15 tuvo lugar la tradicional procesión desde la parroquia San Cayetano hasta la plaza Libertad donde todos los años se desarrolla una misa. En paralelo, las puertas de la iglesia permanecieron abiertas para los feligreses durante toda la jornada.