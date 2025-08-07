El día después de la derrota que sufrió en el Congreso de la Nación, Javier Milei "puso el cuerpo", e hizo algo que no está acostumbrado a hacer: pisar el territorio. A un mes exacto de las elecciones bonaerenses, el mandatario estuvo junto a los candidatos de su partido en un asentamiento de Villa Celina, La Matanza. El Presidente, sin embargo, no fue para hacer una recorrida, escuchar las necesidades de los sectores sociales que están siendo más castigados por sus políticas e intentar dar alguna respuesta. Sin siquiera ponerse la campera violeta que Sebastián Pareja le hizo lucir a todo el resto --incluidos a los del PRO que posaron junto a él-- Milei bajó junto a su hermana de una camioneta con vidrios polarizados, saludó a un par de vecinos con los que se sacó selfies, posó para la foto oficial con los candidatos que sostenían un cartel que banalizó el "Nunca Más", y se fue a la Casa Rosada donde lo esperaban sus ministros para una reunión de gabinete.

El día anterior había sido duro para La Libertad Avanza. El mandatario miró desde la Quinta de Olivos cómo la oposición no solo consiguió quórum en la Cámara de Diputados, sino también votó a favor de declarar la emergencia en la salud pediátrica, un aumento para el presupuesto universitario y rechazó, además, una serie de decretos qué él había firmado, como el 462/25, que modifica organismos como el INTI y el INTA; el 345/2, de modificación organismos de la Cultura; el 351/25, de modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que modifica organismos como la Secretaría de Transportes y Vialidad Nacional y el 340/25, que modifica la Marina Mercante. Además, la oposición logró durante la sesión del miércoles emplazar a las comisiones correspondientes a tratar los proyectos de ATN y combustibles impulsados por todos los gobernadores, que ya fueron aprobados por el Senado.

Más allá de que el mismo miércoles desde el oficialismo adelantaban que iban a vetar todo --en caso de que los proyectos sean aprobados también por el Senado--, la mañana del jueves fue el jefe de gabinete Guillermo Francos el que se encargó de salir a dar la versión oficial: "Perdimos todas", se sinceró y luego añadió: “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos. Todavía la cámara de Diputados tiene que tratar algunos temas que tienen media sanción del Senado y que podrán convertirlos en ley. Esos sí ya los podemos vetar”, dijo en referencia al proyecto de los gobernadores para modificar la distribución de los ATN y el impuesto al combustible líquido.

Francos se encargó de culpar al "kirchnerismo" por todos los problemas económicos y sociales que está teniendo el gobierno de Milei y, por último, agregó: "Si el Congreso quiere imponernos gasto público, va a costar mucho salir”.

Mientras Francos intentaba llevarse la marca después de la derrota legislativa, Milei viajaba camino al asentamiento Las Achiras, en La Matanza. La idea inicial de los "estrategas de campaña", era que esa foto de Milei con los candidatos se haga el miércoles. Sin embargo, la sesión en el Congreso obligó a un cambio de planes.

El jueves, finalmente, el mandatario tuvo que bajar al territorio para intentar revertir los malos números que arrojan las encuestas que llegan a Balcarce 50. Según esos informes, LLA en alianza con el PRO miden mal en la segunda, tercera y cuarta sección. Es por eso que Milei eligió La Matanza para aparecer con sus candidatos, a muchos de los cuáles nunca había visto en persona.

Si bien en el oficialismo son conscientes de que el respaldo y las apariciones de Milei son fundamentales para intentar sacar una diferencia importante en la Provincia de Buenos Aires, en el entorno del mandatario no quieren exponerlo y que aparezca tanto con candidatos ignotos que tienen grandes chances de perder en sus secciones. La Casa Rosada apostará todo a sacar una diferencia significativa en la primera sección electoral, que es la que encabeza el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

En la foto, además de Milei, su hermana, y los cabeza de lista de cada sección, aparecieron el armador y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja; la ministra de Seguridad --y posible candidata a senadora en las elecciones nacionales por CABA-- Patricia Bullrich; quien será el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones nacionales, José Luis Espert y el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. Todos con una campera violeta con el logo de La Libertad Avanza. Una nueva señal de Karina para demostrar que el PRO está acabado.

Si bien en un principio la idea de los libertarios era enfocar la campaña en el problema de la "inseguridad", la crisis económica a nivel nacional se está llevando toda la atención y es lo que más preocupa al electorado bonaerense. Es por eso que la figura del excomisario, Maximiliano Bondarenko, no está teniendo la relevancia que imaginaron quienes lo eligieron como candidato. Prefieren, sin embargo, cargar todas las tintas en la polarización con el kirchnerismo y que ese sea el eje central.

Al regresar de La Matanza, Milei se fue directo a la Casa Rosada. Allí lo esperaban sus ministros. Después de la derrota legislativa del miércoles, el oficialismo deberá pensar algún tipo de estrategia para que el Presidente vuelva a vetar las leyes que buscan ayudar a sectores sociales muy perjudicados por la crisis económica y el ajuste y que eso no repercuta en la campaña.