La Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que la actividad económica provincial "comenzó a mostrar señales de desaceleración" tras registrarse el tercer mes consecutivo con números en descenso. Lo señaló en su informe del Centro de Estudios y Servicios, publicado mensualmente desde hace 19 años, donde remarcó la preocupación por "una silueta a la baja que se acentúa mes a mes". Es que la curva venía en alza desde marzo de 2024, momento en que se había toca piso con números similares a los de mayo de 2020 pero desde cuando se registraba un alza constante que se frenó hacia principios de este año, ya que de marzo en adelante los números se muestran a la baja.
