Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este viernes.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial cotiza a $1290 para la compra y $1340 para la venta.
El Gobierno le puso fecha a la venta de las represas hidroeléctricas
El Gobierno inició la privatización de cuatro represas hidroeléctricas en las provincias de Neuquén y Río Negro, que están en manos de Enarsa. El plazo de la venta será de dos meses y le garantizará al Ministerio de Economía una eventual entrada de dólares para sostener de manera temporaria el inestable plan de estabilización que cruje desde hace meses.
Tercera baja para las reservas
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este jueves, luego de la fuerte volatilidad del tipo de cambio la semana pasada, y aseguró que los empresarios tienen que cambiar el chip. El dólar mayorista registró otra baja, pero las presiones externas siguen latententes. Uno de los datos que encendió alertas fue la nueva caída de las reservas internacionales, al retroceder 400 millones de dólares en la jornada. El Gobierno lanzó un nuevo producto de cheques en moneda extranjera y busca avanzar en el bimonetarismo.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar blue está a $1305 para la compra y a $1325 para la venta.