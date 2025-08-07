Gimnasia y Esgrima La Plata se llevó de Mendoza un triunfo ajustado, y que le aporta tranquilidad a su lucha por mantener la categoría. Con dos goles en tres minutos del primer tiempo de Manuel Panaro y Marcelo Torres, derrotó 2-1 a Godoy Cruz que logró descontar sobre el cierre con un tanto de Agustín Auzmendi.

El momento más emotivo de la tarde sucedió entre los 26 y los 29 minutos de la etapa inicial. Panaro capitalizó una serie de rebotes en el área mendocina y anotó el 1-0. En la jugada posterior, un remate de Auzmendi dio en un palo, y luego Panaro enganchó hacia adentro, sacó un centro desde la izquierda y Torres de cabeza señaló el 2-0.

Godoy Cruz hizo tres cambios en el entretiempo y mostró mayor ímpetu que al principio. Pero le faltó claridad y le sobraron centros que el arquero Insfrán se lució al descolgarlos. Gimnasia le cedió la pelota, se replegó para cuidar la diferencia y terminó defendiendo con tres centrales. Pero su victoria nunca corrió peligro.



