En Argentina, limpiar, cocinar, cuidar niñes, personas mayores o con discapacidad es una de las tareas más feminizadas de la economía, y también una de las más invisibilizadas. Un trabajo que permite que otrxs trabajen, estudien o descansen, pero que en muchos casos se paga a valores irrisorios, con jornadas extensas, maltrato y sin derechos garantizados. La precarización se siente en el cuerpo: el desgaste físico y emocional acompaña a muchas durante toda la vida.

Aun así, en distintos puntos del país, las trabajadoras se organizan. Se encuentran para informarse, reclamar un sueldo digno, exigir cobertura de salud, afrontar situaciones de violencia o vulnerabilidad. Unirse, aunque eso a veces implique perder el trabajo.

Todavía está oscuro cuando Irina se levanta. Vive en las afueras de Paraná, prepara el mate, la mochila con ropa de trabajo y los apuntes de la facultad. Estudia para ser maestra, un deseo postergado muchos años. Va a la capital entrerriana, donde la esperan una o dos casas. “Me acostumbré desde chica a andar con todo encima”, dice. Lo aprendió con su mamá, también trabajadora de casas particulares. Tenía nueve años y ya barría veredas y lavaba platos. En aquel entonces, antes de que se hablara de trabajo infantil, eso se llamaba “ayudar a la mamá”. En muchas familias, como la suya, el trabajo doméstico se hereda. Irina es una de las más de un millón de personas que trabajan en casas particulares en Argentina. El 99,3% son mujeres (OIT). Ocho de cada diez no están registradas. Aun quiénes lo están, muchas veces ganan por debajo de la canasta básica. “Llegamos a casa y la jornada sigue. Nos esperan los platos, la familia. El cuerpo tiene un límite, pero el nuestro siempre es el techo”, dice.



A más de 1.700 kilómetros del Litoral, en Junín de los Andes, provincia de Neuquén, Lucía también arranca el día antes de que amanezca, el frío allá es seco y la temperatura bajo cero. Prepara el desayuno para sus hijas, lleva a la más chica a la escuela y entra a su primer trabajo a las 8.30. A la una de la tarde sale y va directo al segundo: limpieza general y cuidado de un niño. Algunos días regresa a casa a las seis, otros a las ocho de la noche. Después organiza la casa, acompaña las tareas escolares y, a veces, hace trabajos extra. “Así son mis días: trabajar, volver y seguir trabajando”, resume.



Desde Salta, Ana Díaz suma otra postal de esta rutina extendida. Empezó en el rubro en 1998, por necesidad. Hoy trabaja en relación de dependencia en un barrio privado alejado de la ciudad, entra a las 8 y sale a las 17. Gasta $2.300 diarios en transporte, la remuneración por hora en Salta suele ir entre los 2800 y los 3500. El regreso a casa no implica descanso: allí continúa su segunda jornada. Cuida a su padre y a tres de sus cinco hijos que aún son menores. También tiene un emprendimiento de tejidos, “porque no hay plata que alcance cuando hay tantas bocas para alimentar”. Sus palabras condensan una realidad que se repite en casi todas las historias: las trabajadoras de casas particulares no solo sostienen hogares ajenos, también se ocupan del cuidado y la limpieza en sus propios hogares. “Sin nosotras, muchas mujeres no hubieran podido recibirse o sostener sus trabajos. A veces hacemos de madres o tías de sus hijos. Y muchas veces no se respetan nuestros derechos. Es injusto”. dice Ana.

Trabajadoras de Junin de Los Andes. Foto: Maria Storni.

Un trabajo feminizado, precarizado y con poca defensa

En Argentina, el trabajo en casas particulares emplea entre 800.000 y 1.400.000 personas. La falta de datos oficiales y la elevada informalidad dificultan una estimación precisa. Se trata de un sector altamente feminizado: el 99,3% son mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo (2023). El informe elaborado por Ecofeminita (2025), indica que estas tareas representan el 13,8% del total de las mujeres ocupadas en el país. Es decir, una de cada siete trabaja en este sector. Dentro de las asalariadas, el porcentaje asciende al 18,1%, lo que implica que una de cada seis mujeres que trabaja en relación de dependencia lo hace en hogares particulares.

Por su parte, un estudio de CIPPEC estimó que el empleo en casas particulares representa el 6,3% del empleo total de la economía argentina, con fuerte feminización y escasa cobertura sindical. La mayoría realiza tareas remuneradas de cuidado como limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento (72,3%), mientras que un 24,5% se dedica a la asistencia y cuidado de personas (Ecofeminita, 2025). Es la segunda salida laboral más frecuente para las mujeres, pero ocho de cada diez están en la informalidad, lo que implica no contar con licencias, obra social, ART ni jubilación.

La abogada laboralista Fabiana Sosa, especializada en Género y Derecho por la UBA, sostiene que se trata de un sector con escasas herramientas para defenderse. “las barreras van desde el acceso, el tiempo, el lenguaje, hasta el miedo a reclamar y ser despedidas sin indemnización, por no estar registradas”, explica. También advierte sobre la práctica de obligarlas a inscribirse como monotributistas, lo que les quita derechos que por ley deben garantizar los empleadores.

Durante décadas, el sector estuvo regulado por el Decreto 326/56, que lo excluía de la Ley de Contrato de Trabajo. No contemplaba licencias por maternidad, indemnizaciones ni jornada limitada. Recién en 2013, tras años de lucha, se sancionó la Ley 26.844, que equiparó gran parte de los derechos laborales: jornada de 8 horas, vacaciones, aguinaldo, licencias, obra social y ART. “Fue el primer reconocimiento legal de estas tareas como trabajo, y de que quienes las realizan deben estar protegidas”, señala Fabiana. Desde lo simbólico, marcó un cambio de paradigma: dejar atrás el “servicio doméstico” para hablar de trabajadoras. Aún así, la informalidad sigue cerca del 80%, y en muchos casos los salarios no alcanzan el mínimo vital y móvil.

Sindicato de casas particulares de Salta.

Retrocesos recientes

La parada de colectivo es un punto de encuentro clave para muchas trabajadoras. Irina recuerda cómo, tras la sanción de la ley y la declaración del 3 de abril como Día Nacional de las Trabajadoras de Casas Particulares, escuchó a otras saludarse en el colectivo y se emocionó. Hoy, cuenta que la situación cambió: “Nos están atropellando, otra vez”.

El DNU 70/2023, y luego la Ley de Bases, derogaron el artículo 50 de la Ley, que duplicaba la indemnización en casos de falta de registración. “Era el único artículo que sancionaba al empleador. Sabemos que sin castigo, no hay registro”, dice Irina. También se dio de baja el programa Registradas, que buscaba reducir la informalidad y fomentar la bancarización. “El Estado aportaba el 50% del salario durante seis meses, y el 80% en casos prioritarios, como personas con discapacidad o trabajadoras trans. Permitía además abrir una cuenta sueldo en el Banco Nación, compatible con AUH, Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo”, explica la abogada.

El informe del Centro de Economía Política Argentina CEPA (2025) advierte que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 se perdieron más de 15.000 puestos en el sector, y que el ingreso promedio perdió un 21,8% de poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023. A medida que la clase media recorta gastos y desaparecen los programas de apoyo estatal, el derrumbe del poder adquisitivo golpea también a las familias que contratan estos servicios, profundizando la exclusión del sector.

Brechas salariales y una paritaria que no alcanza

A fines de julio, el Gobierno oficializó un aumento paritario del 3,5% sobre los salarios de enero y bonos no remunerativos de entre $4.000 y $10.000, según la carga horaria, firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), integrada por el Ministerio de Capital Humano, empleadores y sindicato. El sueldo de la categoría más baja ronda hoy los $2.800 por hora, y con los aumentos de septiembre apenas llegará a $3.000. “Una miseria que muchos empleadores reconocen como tal y por ahí te pagan más, pero tenés que tener suerte”, dice Lady Ruth Villca, trabajadora y costurera del Bajo Flores, que cobra $3.500 la hora y aclara que el pago del transporte depende casi siempre de la voluntad del empleador.



En Neuquén, el 30% por zona desfavorable eleva el sueldo de una trabajadora de cuarta categoría a $522.737 mensuales y $4.160 la hora; en quinta categoría, $471.602 y $3.870. En Córdoba y Buenos Aires, el valor mínimo por hora ronda los $5.000. Pero en Salta, hasta que se publique el último aumento, una trabajadora de categoría 5 cobra unos $351.000 y de categoría 4, $390.000, con horas de entre $2.500 y $3.000.

En San Luis, la mayoría gana entre $200.000 y $300.000 mensuales; muy pocas superan los $400.000 con la escala actualizada. En Villa Mercedes, apenas una de cada cinco llega al sueldo que corresponde. “Siete meses sin paritarias nos dejaron en $3.000 la hora, cuando la canasta básica sube mucho más rápido”, dice Yanina Pelas, referente del sindicato de trabajadoras de casas de familia en Villa Mercedes. Allí, muchas trabajan en varias casas para llegar a fin de mes y por las distancias, y el escaso transporte interurbano, usan moto para trasladarse: “llenar el tanque cuesta $4.000, y la hora se paga $2.500 o $2.800”, cuenta.

Las trabajadoras consultadas coinciden en que continúan siendo valores que no condicen con el tipo de trabajo que llevan adelante, además de que los empleadores no suelen cumplir los acuerdos. La abogada laboralista recuerda que, en los papeles, una trabajadora de casas particulares tiene derecho a vacaciones pagas, aguinaldo, licencias especiales, obra social, jubilación y cobertura de riesgos de trabajo. Incluso el empleador debe proveer alimentación, ropa y elementos. El trámite de registración es gratuito y se hace en línea, incluso para empleos de pocas horas semanales. Sin embargo, ocho de cada diez trabajadoras siguen sin registrar y las sanciones por evasión ya no existen.

Lady Villca explica que las categorías más bajas hoy ganan $2.800 la hora, lo sabe porque conversa con sus compañeras y la que más gana puede llegar a $4000. En Entre Ríos, Irina lo grafica con crudeza: “gasto $2.800 en pasaje para ir a trabajar a Paraná. Es como trabajar una hora solo para pagar el boleto”.

La sobrecarga de tareas es otro problema. En San Luis, Yanina denuncia que muchas combinan cuidado de niños con limpieza, pero se les paga la hora como si realizaran solo una de las dos tareas entre $2.000 o $3.000. En este marco, la formalidad sigue siendo la excepción y las condiciones de trabajo, en gran parte, dependen de la buena voluntad de empleadorxs que hacen arreglos a puertas cerradas con cada trabajadora.

Organizarse para sobrevivir

Para muchas, la salida es la organización. Lady se acercó al Polo Obrero en plena pandemia buscando asistencia y encontró un grupo de trabajadoras en su misma situación. Así nació Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, que luego dio forma a un sindicato. Entre sus reclamos están la equiparación del salario con la canasta familiar, el pago retroactivo por inflación y la restitución de la moratoria previsional. “Sacar la moratoria significa que muchas no se van a poder jubilar, aun habiendo trabajado toda su vida”, denuncia. Hoy colabora también en un comedor que alimenta a más de 600 personas en Bajo Flores.



En Junín de los Andes, provincia de Neuquén, un grupo de trabajadoras de casas particulares se organiza desde hace cinco años para visibilizar derechos, mejorar salarios y enfrentar la violencia laboral. En ese entonces tres de ellas, que venían impulsando la visibilización de los derechos del sector convocaron a una reunión a la que asistieron más de veinte mujeres. Allí salió a la luz un caso de violencia laboral que marcó un antes y un después. Lo que comenzó como encuentros para intercambiar información derivó en la decisión colectiva de conformarse como organización. Hoy son doce compañeras que tejen redes en un pueblo atravesado por el trabajo informal, los bajos salarios y las violencias silenciadas: “nos animamos a exigir salarios dignos y hoy participamos de marchas, talleres, encuentros y todo lo que nos ayude a crecer”, cuentan.



Ana Altamirano, Secretaria General del Sindicato de Personal de Casas Particulares de Cordoba, combina trabajos remunerados de cuidado con la crianza de hijos y nietos, y responsabilidades sindicales. “Mi mamá fue mi escuela, pero más de más grande sentí la inquietud de informarme y pelear por mis derechos”, dice.



En San Luis, Yanina fundó la Primera Asociación de Trabajadoras de Casas Particulares de la provincia, con sede en Villa Mercedes. “Queríamos que fuera un sindicato, pero hubo mucha resistencia. El miedo a ser despedidas por reclamar está muy presente”, explica. Hoy el colectivo agrupa a 70 trabajadoras en Villa Mercedes y 60 en la capital provincial, brindando asesoramiento y capacitaciones. Yanina misma conoció la ley gracias a un empleador que la registró: “Tenía prejuicios, pero entendí que no es limpiar como en tu casa: detrás de cada puerta hay otras historias, y también las nuestras”.



Reclamos: entre la urgencia y la dignidad

“El reclamo principal es que el salario se iguale a la canasta familiar. Este año ya acumulamos más de un 15% de inflación y el aumento fue de menos del 5%”, dice Lady desde Buenos Aires. También llevaron el reclamo al Congreso para que se restablezca la moratoria previsional, suspendida desde enero: “muchísimas compañeras trabajaron toda su vida sin aportes. Sacar la moratoria significa condenarlas a una vejez sin jubilación”, denuncia.

En San Luis, Yanina pone el foco en el sistema de salud: “tenés obra social, pero no te quieren atender en el hospital porque figura como afiliada a una prepaga del sector que nadie sabe cómo usar.¿a dónde va esa plata?”, una situación que intentan acompañar desde la asociación, pero es un sector en el que impulsar lo colectivo es un trabajo arduo.

Ana Altamirano insiste en la necesidad urgente de formalización: “necesitamos registración real para acceder a obra social, jubilación y A.R.T. Queremos sueldos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos. Pero sobre todo, que la sociedad nos vea como trabajadoras, incluso si somos migrantes. Que se entienda que tenemos nombre: el mío es Ana”.

La referente de trabajadoras de casas particulares de Salta, reclama la implementación de una tarjeta como la de la construcción para que los aportes queden a nombre de las trabajadoras, y que se habiliten personerías gremiales provinciales. Ana destaca que “hay provincias donde se sigue trabajando por un plato de comida. Y hay mucho miedo”. A esto se le suma la falta de programas para contener la violencia de género, muchas coinciden en que hoy se les sumó esa tarea para poder acompañar a quiénes atraviesan esas situaciones.

En el sur del país, Piren, comparte otra problemática estructural: “los reclamos más urgentes que tenemos son la emergencia salarial y la obra social. En Neuquén no hay obra social específica para nuestro sector. Algunas compañeras acceden a prepagas, pero no están avaladas por la Superintendencia de Salud. Estamos desamparadas”.

El eco de todas las voces atraviesa provincias, generaciones y organizaciones. Porque detrás de la informalidad, la desvalorización del trabajo y las horas de viaje sin pagar, hay una vida que se sostiene y se entrega al cuidado. Mientras el Estado se retira y las políticas de género son arrasadas, dejando desprotegidas a muchas mujeres, las trabajadoras de casas particulares construyen redes, promueven capacitaciones, discuten convenios y reclaman un salario digno para sostener a sus familias. Le ponen cuerpo, cabeza y corazón a una lucha que lleva décadas por el reconocimiento de un trabajo que sostiene al mundo. Piden algo básico pero urgente: condiciones dignas para trabajar, que su trabajo deje de ser invisible y que se respete.