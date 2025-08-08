La Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento y embargo de la diputada nacional de izquierda (FITU-PO) Vanina Biasi, acusada de sostener expresiones antisemitas, y la dejó al borde del juicio oral.

El juez federal Daniel Rafecas había procesado a la diputada nacional de izquierda por violación a la ley antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de tuits de 2023 en los que la legisladora calificó de "genocida" al Estado de Israel, lo comparó con el régimen nazi y lo culpó de una avanzada militar que equiparó al Holocausto. En la resolución de ese momento, el magistrado también le trabó a Biasi un embargo por diez millones de pesos. En aquel momento, Biasi respondió en sus redes sociales: "La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas se guardó su fallo para esta etapa electoral".