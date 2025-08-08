Este será un fin de semana cargado de fútbol argentino, a la espera de que también comiencen las ligas europeas, en la continuación de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Boca recibe a Racing de Avellaneda, mientras que los diablos de Independiente serán locales contra el River de Marcelo Gallardo.
Torneo Clausura
Con dos clásicos el sábado, continúa la Liga Profesional, en la previa de una semana en la que se retoman las Copas Sudamericana y Libertadores
Viernes:
- 19.00: Tigre vs Huracán
- 21.00: Newell's vs Central Córdoba
- 21.00: Estudiantes vs Independiente Rivadavia
Sábado:
- 14.30: San Martín (SJ) vs Sarmiento
- 16.30: Boca vs Racing
- 18.30: Independiente vs River
- 20.45: Atlético Tucumán vs Rosario Central
- 20.45: Banfield vs Belgrano
Domingo:
- 15.00: Barracas vs Aldosivi
- 17.00: Instituto vs Platense
- 20.00: Argentinos vs Unión
Liga Femenina
Comienza el Torneo Clausura, luego del campeonato que Newell's consiguió en el primer semestre del año. Post Copa América y en vísperas de las Eliminatorias del Mundial 2026, así se disputará la primera fecha:
Viernes:
- 14.00: Independiente vs SAT
Sábado:
- 11.00: Banfield vs River
- 15.00: Central vs Gimnasia
Domingo:
- 15.00: Newell's vs Belgrano
- 15.00: Platense vs Ferro
- 16.00: Talleres vs Vélez
Primera Nacional
El sábado comenzará la jornada número 26, en un torneo por el Ascenso que tiene a Deportivo Madryn como lider en la zona A y a Gimnasia (J) y Gimnasia (M) punteros en el grupo B.
Sábado:
- 14.10: CADU vs Chacarita
- 15.30: Colegiales vs Almagro
- 15.30: Talleres RE vs Chicago
- 15.30: Morón vs Estudiantes RC
- 15.30: Maipu vs Tristan Suarez
Domingo:
- 13.30: Atlanta vs San Miguel
- 15.00: Alvarado vs Güemes
- 15.30: Almirante Brown vs Central Norte
- 15.30: Mitre vs Gimnasia (J)
- 15.30: Temperley vs San Telmo
- 15.30: All Boys vs Patronato
- 15.30: Deportivo Madryn vs San Martín (T)
- 16.00: Colón vs Agropecuario
- 16.30: Chaco For Ever vs Gimnasia (M)
- 17.00: Gimnasia y Tiro vs Los Andes
- 17.45: Estudiantes vs Defensores de Belgrano
- 20.00: Arsenal vs Ferro
MLS
Luego de un nuevo triunfo en la Leagues Cup, el Inter vuelve a jugar por la Liga de Estados Unidos, con Messi todavía recuperándose de su lesión:
Domingo:
- 21.00: Orlando City vs Inter Miami