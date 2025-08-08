Este será un fin de semana cargado de fútbol argentino, a la espera de que también comiencen las ligas europeas, en la continuación de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Boca recibe a Racing de Avellaneda, mientras que los diablos de Independiente serán locales contra el River de Marcelo Gallardo.

Torneo Clausura

Con dos clásicos el sábado, continúa la Liga Profesional, en la previa de una semana en la que se retoman las Copas Sudamericana y Libertadores

Viernes:

19.00: Tigre vs Huracán

21.00: Newell's vs Central Córdoba

21.00: Estudiantes vs Independiente Rivadavia

Sábado:

14.30: San Martín (SJ) vs Sarmiento

16.30: Boca vs Racing

18.30: Independiente vs River

20.45: Atlético Tucumán vs Rosario Central

20.45: Banfield vs Belgrano

Domingo:

15.00: Barracas vs Aldosivi

17.00: Instituto vs Platense

20.00: Argentinos vs Unión

Liga Femenina

Comienza el Torneo Clausura, luego del campeonato que Newell's consiguió en el primer semestre del año. Post Copa América y en vísperas de las Eliminatorias del Mundial 2026, así se disputará la primera fecha:

Viernes:

14.00: Independiente vs SAT

Sábado:

11.00: Banfield vs River

15.00: Central vs Gimnasia

Domingo:

15.00: Newell's vs Belgrano

15.00: Platense vs Ferro

16.00: Talleres vs Vélez

Primera Nacional

El sábado comenzará la jornada número 26, en un torneo por el Ascenso que tiene a Deportivo Madryn como lider en la zona A y a Gimnasia (J) y Gimnasia (M) punteros en el grupo B.

Sábado:

14.10: CADU vs Chacarita

15.30: Colegiales vs Almagro

15.30: Talleres RE vs Chicago

15.30: Morón vs Estudiantes RC

15.30: Maipu vs Tristan Suarez

Domingo:

13.30: Atlanta vs San Miguel

15.00: Alvarado vs Güemes

15.30: Almirante Brown vs Central Norte

15.30: Mitre vs Gimnasia (J)

15.30: Temperley vs San Telmo

15.30: All Boys vs Patronato

15.30: Deportivo Madryn vs San Martín (T)

16.00: Colón vs Agropecuario

16.30: Chaco For Ever vs Gimnasia (M)

17.00: Gimnasia y Tiro vs Los Andes

17.45: Estudiantes vs Defensores de Belgrano

20.00: Arsenal vs Ferro

MLS

Luego de un nuevo triunfo en la Leagues Cup, el Inter vuelve a jugar por la Liga de Estados Unidos, con Messi todavía recuperándose de su lesión:

Domingo: