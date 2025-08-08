La escena es cada vez más común: hay una fila de autos y una luz que cambia de rojo a verde cuando se escucha el primer bocinazo, luego el segundo y así sucesivamente, alguien, en un auto de adelante, se colgó mirando el celular, así se lo puede ver, con la cabeza gacha por el espejo retrovisor.



Según una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense hay un 42 por ciento de los ciudadanos manifestó usar el teléfono celular mientras maneja, algo que los pone en riesgo directo a ellos y a terceros de manera alarmante.

Entrevistado por la 750 Gaston Arias, secretario de Servicio públicos de la Defensoría, explicó sobre el relevamiento: “Es una cifra alarmante. Esto pone en riesgo a terceros y a su propia seguridad personal y a los bienes que están alrededor”.

“Después hemos manifestado en la encuesta datos alarmantes. Algunos que por ahí no atienden un llamado, pero en un semáforo se detienen a ver mensajes. Eso retrasa el tránsito y sigue el peligro al volante”, añadió.

Y dijo: “Son muy pocos los que manifestaron no atender el celular al volante o mantenerse sin observar mientras conducen. La verdad es que el dato es muy preocupante”.

“A veces lo hacen hasta inconscientemente. Creo que es una gran adicción que tenemos y que produce –porque los datos lo muestran– que el 20 por ciento de encuestados haya tenido un accidente al estar usando el teléfono al volante”, añadió.

Tras lo que finalizó: “En muchos casos ni siquiera usan soportes para dejar el teléfono instalado en el auto. Lo dejan en sus rodillas o los dejan en sus manos”.

Según el estudio cuatro de cada diez personas no duda en atender el teléfono al volante: mientras que el 13,4% lo hace sin dejar de conducir, el 28,2% utiliza manos libres o altavoz, alternativas que también suelen ser causas de distracción.

En este aspecto, sólo el 33,4% de los conductores consultados dijo que prefiere no atender y un 24,6% aseguró que elige detenerse para contestar.

Con respecto a los mensajes, el 43,8% de los consultados admitió que revisa los mensajes recibidos mientras espera un semáforo en rojo, el 34,8% aguarda a finalizar el viaje y un 5,5% confiesa leer y responder sin dejar de manejar.