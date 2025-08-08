Marcos Rojo será refuerzo de Racing luego de firmar este viernes la desvinculación de Boca, donde había perdido continuidad y ya no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo. Con el pase en su poder, el exdefensor de Estudiantes y la Selección se realizará los estudios médicos pertinentes para incorporarse a Racing, donde fue pedido por el entrenador Gustavo Costas para jugar la segunda etapa de la Copa Libertadores. Si la revisión médica da el visto bueno, con 35 años sobre sus espaldas, Rojo firmará con la Academia un contrato por productividad para convertirse en el sexto refuerzo del equipo.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.