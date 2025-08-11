En las efemérides del 11 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1924. Nace Hugo Guerrero Martinheitz

En Lima, nace un ícono de la radiofonía argentina: Hugo Guerrero Martinheitz. Conocido como “el peruano parlanchín”, conquistó a la audiencia con su voz grave y su manejo de los silencios en ciclos como El show del minuto. Mostró su veta de entrevistador en televisión en A solas. Falleció a los 86 años, el 21 de agosto de 2010.

1959. El nacimiento de Gustavo Cerati

Gustavo Cerati nace en Buenos Aires. Formó Soda Stereo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio, y con esa banda conquistó la Argentina y América Latina en los 80 y 90. Alternó el grupo con su incipiente carrera solista hasta la separación de Soda Stereo en 1997. Siguió como solista durante una década hasta que en 2007 se anunció la reunión de Soda Stereo, que fue un éxito. Sufrió un ACV en Venezuela, en mayo de 2010. Internado en Buenos Aires, pasó más de cuatro años en coma hasta su fallecimiento, el 4 de septiembre de 2014.

1965. Nace Sergio Vigil

Nace Sergio Cachito Vigil. Fue jugador de hockey sobre césped y sus mejores logros llegaron como entrenador. Bajo su mando, el seleccionado femenino ganó la medalla de plata en Sidney 2000 y el mundial disputado en Australia en 2002. Tras ganar la presea de bronce en los Juegos de Atenas 2004, dejó su cargo y pasó a dirigir al seleccionado masculino.

2014. El suicidio de Robin Williams

El actor Robin Williams se suicida a los 63 años. Su viuda reveló que padecía demencia con cuerpos de Lowy. Saltó a la fama con la serie Mork y Mindy y después pasó al cine. Se lo vio en películas como Popeye, El mundo según Garp, Buenos días, Vietnam, La sociedad de los poetas muertos, Hook, El rey pescador, Papá por siempre, Jumanji y En busca del destino, por la cual recibió un Oscar como actor secundario.

2018. Muere V. S. Naipaul

Seis días antes de cumplir 86 años, fallece en Londres el escritor Vidiadhar Surajprasad Naipaul. Nacido en Trinidad y Tobago, y de ascendencia india, V. S. Naipaul obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2001. Entre sus novelas se destacan Una casa para el señor Biswas y Un recodo en el río. Además, publicó libros de no ficción, como El regreso de Eva Perón y otras crónicas.

2019. Las PASO marcan el ocaso de Macri

Las PASO desmoronan el sueño de reelección de Mauricio Macri. En las primarias, el mandatario llega al 31,8 por ciento de los votos, muy lejos del 47,7 de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Además, Axel Kicillof se impone con holgura en la provincia de Buenos Aires ante María Eugenia Vidal y se avizora un cambio de ciclo. El dólar continúa su disparada después del resultado, que es un anticipo de las generales de octubre, y Macri sale a culpar a los votantes por la corrida.

Además, en la Argentina es el Día del Nutricionista.