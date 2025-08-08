El Sindicato de las y los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) anunció que, en el marco del Día de las Infancias, entregará tablets gratuitas a los hijos e hijas de trabajadores de ANSES afiliados al gremio.

La iniciativa busca brindar a las familias una herramienta tecnológica para que los más chicos puedan aprender y jugar, en un contexto económico marcado por el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“Mientras el gobierno recorta en educación y ajusta a los jubilados, nosotros invertimos en el presente y el futuro de nuestros hijos e hijas. La tecnología también es un derecho y vamos a garantizar que llegue a cada familia trabajadora afiliada”, sostuvo Carlos Ortega, secretario general de SECASFPI.

En paralelo, el sindicato volvió a reclamar, por medio de carta documento, la inmediata apertura de paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación.

“No vamos a seguir viendo cómo la inflación destruye el salario de los trabajadores. La ANSES y el Gobierno tienen que convocarnos ya a discutir paritarias”, subrayó Ortega.

Además, el secretario general cuestionó la decisión del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de volver a llamar “Día del Niño” a esta fecha:

“Es un retroceso que borra de un plumazo los avances en materia de inclusión y diversidad. Hablar de ‘infancias’ es reconocer que no todos los niños y niñas viven las mismas realidades, y que tenemos la obligación de garantizar derechos sin discriminaciones ni estereotipos. Milei pretende imponer una mirada vieja, excluyente y reaccionaria, negando el derecho de cada niño y niña a ser reconocido y respetado en su diversidad”.

Las entregas se realizarán a través de las y los delegados, en todas las oficinas de la ANSES del país.