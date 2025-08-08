Tras el cierre de listas para las próximas elecciones , el director asociado de Proyección Consultores, Santiago Giorgetta, analizó en la 750 el nuevo mapa político. “No hubo sorpresas. Esta vez vamos a elecciones que van a ser competitivas. Nadie va a arrasar, eso quedó claro. Vamos a una elección donde no podemos decir quién ganará o perderá", sostuvo.

Para el analista, el panorama cambió notablemente en los últimos meses. “Hasta seis meses atrás pensábamos que el proceso electoral ya estaba definido para el Gobierno y me parece que todos los errores no forzados que llevó adelante la administración de Milei –sobre todo con el caso Libra como emblema– lo pusieron en un lado incómodo donde hay incertidumbre y no hay un ganador claro”, apuntó.

No obstante, Giorgetta destacó que “se puso muy interesante con el armado de estos cinco gobernadores” y que la incógnita pasa por ver si “pueden romper los cercos provinciales”. Además, describió que el escenario obliga a estrategias prudentes: “Todos van a jugar a la conservadora, sobre todo los dos principales frentes. La Libertad Avanza y el peronismo, en todas sus vertientes, van a jugar a cohesionar sus núcleos duros, que los van a aproximar a los 30 o 35 puntos”.

Milei, entre la espada y la pared y el peronismo en la Provincia

“El Gobierno tuvo que pegar un volantazo muy fuerte en la narrativa que estuvo llevando a cabo el presidente”, señaló Giorgetta. Y advirtió que “en esta elección Milei no va a tener que rendirle cuentas al pueblo, sino a los acreedores externos, que van a estar con el lápiz preparado”.

En cuanto al principal distrito electoral del país, la Provincia de Buenos Aires, el consultor fue tajante: “Lo que no están dispuestos a soportar los votantes del peronismo en la provincia de Buenos Aires es una división, y votarán a quien le pongan porque no quieren que gane Milei”, concluyó.