El Centro Cultural Contraviento invita a la presentación de Esteban Echaniz con su espectáculo Raíz folklórica para un nueva noche de música en el espacio cultural. Será el viernes 8 de agosto a las 20.30. Entradas disponibles y limitadas en: entradasccc.com.ar El cantautor, oriundo de Correa, presentará un repertorio compuesto por canciones clásicas e inéditas del folclore que invitan a conocer su lugar y sus historias. El artista explicó qué tipo de música interpreta: "Es música popular, tengo muchas influencias, pero lo mío es básicamente música de raíz latinoamericana”. Además considera que las letras son prioritarias en sus elecciones y reconoció varias influencias en su estilo. Hace unos años sostuvo al respecto: “Escucho mucha música en español y le doy más protagonismo a la poesía que a la música porque considero más importante ‘el decir’ que ‘el sonar’", afirmó.
