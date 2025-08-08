Arrancó el campeonato femenino de Primera División del segundo semestre y con algo de sorpresa. Es que el SAT, que venía de tener una buena primera parte del año, goleó nada menos que a Independiente como visitante.

Fue 3 a 0 en el predio rojo de Villa Domínico con goles de Mica Maturano, a los 18 minutos del primer tiempo, y Zoraida Leguizamón, por duplicado, a los 76 (nada menos que olímpico) y 85. Fue la primera vez en la historia que el sindicato gana en cancha del Rojo (cuatro antecedentes).

La acción continuará este sábado con Banfield ante River desde las 11 y Rosario Central contra Gimnasia La Plata a las 15. El domingo, en tanto, jugarán el campeón Newell's contra Belgrano y Platense-Ferro, ambos encuentros desde las 15, y Talleres-Vélez a las 16. El lunes será el clásico Racing-San Lorenzo a las 15:15 mientras que el martes se cerrará la primera fecha con Huracán-Boca a las 12. La televisación del certamen va por cuenta de TNT Sports.

Vale recordar que tras un primer semestre con una torneo en formato de liga con partidos todas contra todas, este campeonato pasó a constar de una fase regular de dos zonas, con una sola rueda de enfrentamientos, y una segunda fase de playoffs que arranca en cuartos de final.