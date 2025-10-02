En el PRO cunde una suerte de perplejidad ante la incapacidad del Gobierno para controlar el escándalo de José Luis Espert y su aportante acusado de narcotráfico. "Es como ver un choque de trenes en cámara lenta", graficaba un integrante del partido amarillo. Lo que sí tuvieron es rápidos reflejos para negar que se esté considerando a integrantes del PRO para hacer un recambio de emergencia del Ga
Se juntan el hambre y las ganas de comer
En medio de la crisis política del Gobierno, Mauricio Macri y Javier Milei volverán a verse las caras en Olivos
El encuentro será este viernes. Ambos vienen tendiendo puentes por necesidad mutua. Al Presdiente lo corre el pedido de la Casa Blanca de recobrar músculo político. Las especulaciones en torno al recambio del gabinete post octubre.
