En el PRO cunde una suerte de perplejidad ante la incapacidad del Gobierno para controlar el escándalo de José Luis Espert y su aportante acusado de narcotráfico. "Es como ver un choque de trenes en cámara lenta", graficaba un integrante del partido amarillo. Lo que sí tuvieron es rápidos reflejos para negar que se esté considerando a integrantes del PRO para hacer un recambio de emergencia del Ga